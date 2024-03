Copilot per Microsoft 365 arriva ad aprile per le università

Microsoft sta espandendo la portata dei suoi servizi AI Copilot agli istituti di istruzione superiore e i loro studenti. In precedenza, l’azienda di Redmond aveva lanciato l’assistente AI con protezione dei dati commerciali (in precedenza Bing Chat Enterprise) per tutti gli studenti di istituti superiori di età pari o superiore a 18 anni, insieme ai loro docenti. Nell’ambito dell’evento Reimagine Education, Microsoft ha annunciato in un post sul blog che il servizio premium Copilot per Microsoft 365 AI sarà disponibile per le università e i college dal 1 aprile. Questo verrà offerto come componente aggiuntivo a pagamento per le scuole con studenti che dispongono già di una licenza Microsoft 365 o Office 365 A3/A5. L’azienda ha poi annunciato che, nella primavera 2024, sarà disponibile anche un programma di anteprima privata per Copilot con protezione dei dati commerciale dedicato alle scuole con studenti di età inferiore a 18 anni.

Copilot per Microsoft 365: i nuovi strumenti in arrivo per scuole e università

Per quanto riguarda gli altri aggiornamenti in arrivo, Microsoft ha rivelato che a marzo arriveranno nuove funzionalità arriveranno su Reading Progress e Microsoft Teams for Education. Fortunatamente, non dovrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi. L'azienda ha affermato che la nuova funzionalità consentirà agli insegnanti di accedere ai servizi di intelligenza artificiale. L’AI dovrebbe aiutarli a “redigere contenuti come rubriche, istruzioni per i compiti, passaggi di lettura personalizzati e obiettivi di apprendimento”.

Microsoft ha rivelato che un nuovo strumento, Math Progress, sta entrando in un programma di anteprima privata per gli insegnanti. Inoltre, lo strumento per studenti Math Coach sarà disponibile come anteprima privata nel prossimo futuro. Come riportato nel blog: “Questi strumenti sfruttano l’intelligenza artificiale per aiutare gli studenti a identificare i punti in cui hanno difficoltà e fornire coaching passo passo in tempo reale sulla risoluzione dei problemi matematici”. L’azienda ha rivelato il suo nuovo e gratuito Microsoft Education AI Toolkit, progettato per assistere i dirigenti scolastici nella creazione del proprio piano complessivo basato sull’intelligenza artificiale per i loro studenti. Infine, la società ha rivelato un nuovo servizio Microsoft Defender per endpoint che manterrà i PC utilizzati dagli studenti più sicuri da usare. Sarà disponibile nel prossimo futuro con uno sconto per tutti gli abbonati a Microsoft 365 A5.