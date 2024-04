Microsoft 365 Roadmap aggiunge novità Copilot AI alle app Office

Il sito web Microsoft 365 Roadmap ha introdotto delle interessanti novità, annunciate tutte nel corso della settimana. Tra queste vi è ad esempio il nuovo supporto alle funzionalità aggiuntive di Copilot AI da parte di numerose app. Ad esempio, entro la fine del mese, Excel riceverà due nuove funzionalità basate su Copilot. Uno si occupa di creare formule in intere colonne. Gli utenti possono infatti chiedere a Copilot di generare formule in più colonne contemporaneamente da un unico prompt. Ad esempio, questi potrebbero chiedere a Copilot di “dividere il nome in nome e cognome”. Sempre entro aprile, Copilot potrà essere utilizzato in Exel per “utilizzare formule complesse come XLOOKUP e SUMIF per creare formule in colonna che riuniscono dati da più tabelle”.

Microsoft 365 Roadmap: le novità di Word

Secondo la Microsoft 365 Roadmap, a maggio verranno introdotte nuove funzionalità di Copilot in Word. L’assistente AI potrà ad esempio iniziare a creare un documento utilizzando fino a tre file Word o PowerPoint. Come ricorda la stessa azienda di Redmond: “in ‘Bozza con Copilot’, selezionare ‘Fai riferimento a un file’ e scegliere fino a tre file che Copilot dovrà utilizzare durante la creazione del nuovo documento. Oppure, in ‘Componi’, digitare ‘/’ e il nome del file che si desidera utilizzare. È possibile utilizzare solo i file a si può accedere in SharePoint o OneDrive della propria organizzazione”. Un'altra funzionalità di Copilot in arrivo su Word a maggio prevede l'uso di collegamenti web. Gli utenti possono copiare e incollare un collegamento di un file supportato nell'interfaccia utente di Bozza con Copilot come riferimento. Ciò eviterà di cercarlo nel menu di riferimento del file.

La Microsoft 365 Roadmap ha poi annunciato un’altra funzionalità in arrivo ad aprile. Questa consentirà agli utenti di “sfogliare le cartelle OneDrive e SharePoint per trovare file per le richieste di messa a punto in Copilot”. Per quanto riguarda Microsoft Teams, a giugno l’app aggiungerà una nuova funzionalità di chat. Gli organizzatori, co-organizzatori e relatori potranno chattare privatamente in una chat separata dai partecipanti. Tale chat è accessibile prima, durante e dopo l'evento. Infine, a maggio, Teams aggiungerà alcune funzionalità che consentiranno agli organizzatori di webinar e anche agli organizzatori dei municipi “di bloccare l'invio di e-mail ai partecipanti da Microsoft Teams”. Le altre novità per le app Microsoft, in arrivo nei prossimi mesi, verranno svelate la prossima settimana.