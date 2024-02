Microsoft Teams supporterà ogni tipo di account nell’app desktop

La Microsoft 365 Roadmap ha annunciato alcune novità che verranno rilasciate ad aprile. Le versioni Windows e Mac di Teams “supporteranno ogni tipo di account Teams (lavorativo, scolastico o personale) in un'unica applicazione desktop”. Questo dovrebbe essere di grande aiuto per gli che utilizzano più di un account Microsoft. La roadmap include anche altre novità per Teams in uscita a marzo. Il mese prossimo, gli utenti iOS e Android potranno accedere per la prima volta all'assistente AI Copilot su Teams. La piattaforma ora funziona anche con Apple AirPods per disattivare o riattivare l'audio sui Mac con macOS Sonoma. La stessa funzionalità già disponibile su iPhone con iOS 17 è ora supportata sul nuovo Teams per Mac.

Microsoft: le altre novità in arrivo per Teams e Outlook

Il mese prossimo tutte le versioni di Teams riceveranno una nuova funzionalità multi-windows. Inoltre, ad aprile, la piattaforma otterrà una funzionalità per modificare la tonalità della pelle. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “gli utenti hanno la possibilità di selezionare la tonalità della pelle preferita. Questa preferenza verrà applicata a tutti gli emoji e le reazioni nelle chat, nei canali e nelle riunioni desktop/web, consentendo agli utenti di esprimersi in modo più autentico nelle conversazioni. Infine, nello stesso mese gli utenti Windows e Mac potranno creare nuovi modelli di workflow. Basterà soltanto inserire una descrizione dettagliata di come vorrebbero che funzionasse la propria automatizzazione e il workflow verrà creato automaticamente.

Oltre Microsoft Outlook verrà presto aggiornato. Ad aprile verrà rilasciata ufficialmente una funzionalità sull’app desktop che includerà nuovi modi per indicare agli utenti il proprio luogo e orario di lavoro. Ciò consentirà agli utenti di impostare orari di lavoro più flessibili ogni giorno e di specificare il luogo da cui intendono lavorare. È anche possibile visualizzare la posizione di lavoro dei propri colleghi quando si pianifica una riunione. A marzo, gli utenti web e desktop di Outlook riceveranno anche versioni rinnovate della barra dei messaggi. Inoltre, sarà anche possibile comprimere gli header delle date dell'app. Per conoscere i nuovi aggiornamenti in arrivo per Teams e Outlook bisognerà attendere la prossima settimana.