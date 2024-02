Microsoft 365 rilascia nuove funzionalità per PowerPoint per iPad

Novità in arrivo per I membri del programma Microsoft 365 Insider che utilizzano regolarmente i tablet iPad di Apple. L’azienda di Redmond recentemente ha infatti rilasciato piccole, ma utili funzionalità per l'app di presentazione PowerPoint. Come rivelato nel blog ufficiale di Microsoft 365, gli insider ora possono dividere e unire le celle nelle tabelle nell'app PowerPoint per iPad. Redmond afferma anche che questa funzionalità dovrebbe rendere più semplice per gli utenti dell’app organizzare le tabelle e renderle più leggibili.

Microsoft 365: come unire le celle su PowerPoint per iPad

Per provare la nuova funzione bisognerà in primis l'app PowerPoint sull'iPad. In seguito, basterà aprire una diapositiva della presentazione con una tabella. Fatto ciò, si potranno selezionare una o più celle della stessa. Per unire le celle, gli utenti possono toccare l'opzione “Tabella”, quindi toccare “Unisci”. Infine, basterà semplicemente toccare l'opzione “Unisci celle”. Se si desidera dividere la cella unita, è necessario effettuare l’operazione inversa. In primis si dovrà aprire il menu Tabella, selezionare “Unisci” e, infine, basterà tocca l'opzione “Dividi celle”. In questo modo verrà invertita l'unione. Questa funzionalità PowerPoint per iPad è disponibile per Microsoft 365 Insider, canale Beta, versione 2.82 (build 24012417) o successiva. Ad oggi non è chiaro quando tale la funzionalità di unione delle celle diventerà generalmente disponibile.

Il programma Microsoft 365 Insider è stato piuttosto impegnato negli ultimi tempi. Sono infatti state aggiunte una serie di funzionalità che i suoi membri possono testare su un'ampia varietà di app. Proprio questo mese, sul blog dell’azienda è stato annunciato che gli utenti di Microsoft Loop possono trasformare le tabelle dell'app di collaborazione in visualizzazioni Board. All'inizio di questa settimana, gli Insider sono anche stati invitati a provare alcuni nuovi miglioramenti di OneNote in Windows che permettono alle note e alle annotazioni inserite in un'immagine o in un file PDF di spostarsi insieme a tali file nell'app.