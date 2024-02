OneNote introduce migliorie per le annotazioni a penna

Novità in arrivo per gli utenti di Microsoft OneNote, soprattutto per chi utilizza una stilo per creare annotazioni con inchiostro digitale. L’azienda di Redmond ha annunciato che i membri del programma Microsoft 365 Insider possono provare una nuova versione di OneNote che consente alle note a inchiostro e alle annotazioni di spostarsi automaticamente quando si sposta anche l'immagine o il file PDF ad esso collegato. In passato, le annotazioni a penna inserite accanto a immagini o file PDF in OneNote non si spostavano insieme a tali file all’interno dell’applicazione. Adesso questo problema sembra essere stato risolto. In un post sul blog, Microsoft ha aggiunto che con questo nuovo aggiornamento, quando l’inchiostro digitale tocca un’immagine o un file PDF il tratto si sposta in automatico, anche se esce parzialmente dall’immagine.

OneNote: come funziona il trascinamento delle annotazioni

L’azienda di Redmond ha anche spiegato come funzionerà tale novità di OneNote. In primis bisognerà aprire l’app, cliccare sull’opzione “Inserisci” e selezionare “Immagine” oppure “Stampa da File” (nel caso di una stampa PDF). Fatto ciò, si potrà scrivere con la stilo sull’immagine o sul PDF caricato. Toccando l’elemento con la stilo digitale, con il dito o con il mouse, questo verrà selezionato. Quando questo verrà spostato all’interno della schermata, si potrà notare che tale modifica verrà estesa anche alle annotazioni. Per cancellare la selezione dell'immagine o della stampa PDF e l'inchiostro, basterà toccare un punto qualsiasi all'esterno dell'immagine o della stampa PDF. Infine, per ridimensionare l’immagine e le annotazioni in inchiostro, basterà trascinare gli angoli della casella di selezione.

La nuova funzionalità è già disponibile per i membri Insider di Microsoft 365 nel canale Beta. L’aggiornamento è ottenibile solo con la versione 2402 (build 17407.15010) o successive del sistema operativo. Questa nuova funzionalità è attualmente disponibile solo per gli utenti Windows 10 e Windows 11.