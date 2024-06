Microsoft 365: OneDrive web ottiene miglioramenti per la ricerca

La Microsoft 365 Roadmap ha recentemente aggiunto nuove e imminenti funzionalità per le app di produttività dell'azienda. Una delle maggiori novità riguarda OneDrive web. Entro la fine di giugno dovrebbero infatti essere introdotte migliorie per quanto riguarda la ricerca. Come riportato sul sito della Roadmap: “Abbiamo aggiunto nuovi filtri per diversi tipi di file, assicurandoti di poter individuare esattamente ciò che stai cercando e con il filtro della data puoi restringere i risultati della ricerca per trovare file creati o modificati in un periodo di tempo specifico. Comprendiamo che la ricerca all'interno di una cartella o di una raccolta documenti è importante per te. A tale scopo, abbiamo semplificato le opzioni di ambito che consentiranno ricerche precise all'interno di cartelle, siti o raccolte documenti. Abbiamo anche aggiornato visivamente l'interfaccia con più metadati, assicurandoti di identificare facilmente ogni volta i file giusti”.

Microsoft 365: le novità imminenti di Copilot e Teams

Gli utenti che utilizzano Outlook su macOS, a breve dovrebbero essere in grado di usare l'assistente AI Copilot di Microsoft. A partire da luglio, gli utenti Mac di Outlook potranno accedere a Copilot tramite la barra dell'app di sinistra. Gli utenti di Microsoft Teams su desktop e Mac riceveranno alcune nuove funzionalità durante il mese di luglio. Uno di questi riguarda il feed Discover di Teams. Come riportato sul sito della Microsoft 365 Roadmap: “Ora avrai la flessibilità di mostrare o nascondere (attivare/disattivare) il feed Discover. Gli utenti possono accedere a questo nuovo interruttore dalla sezione delle impostazioni generali”. Un'altra funzione aggiuntiva riguarda la ricerca delle risposte nei messaggi di Teams: “Ora vedrai i suggerimenti sui risultati dei messaggi durante la formulazione di una query. Puoi anche restringere i risultati della ricerca ai ‘messaggi’ per trovare rapidamente il contenuto dei messaggi di Teams più pertinente per te”.

Gli utenti di Word per desktop, Mac e sul web riceveranno alcuni miglioramenti al riepilogo di Copilot più avanti nel mese di giugno. Secondo la Roadmap: “Copilot in Word sarà in grado di riassumere completamente i documenti che prima poteva riassumere solo parzialmente. Il limite superiore sta aumentando fino a circa quattro volte più parole”. A giugno Microsoft aggiungerà inoltre una nuova funzionalità Word per le versioni Mac, Desktop, web e iOS. Gli utenti potranno infatti "indicare i file PDF con cui Copilot potrà lavorare durante la generazione di contenuti in Word". Per conoscere le altre novità della Microsoft 365 Roadmap bisognerà attendere la prossima settimana.