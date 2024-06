Microsoft 365 Insider apre ai beta tester di iOS

Il programma Microsoft 365 Insider consente agli utenti di ottenere le nuove versioni di app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, con nuove funzionalità. I membri del programma possono testarli prima che siano resi disponibili per tutti gli utenti a livello globale. La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato l’apertura di alcuni posti limitati anche agli utenti iOS, che utilizzano le app di produttività su iPhone e iPad. iOS è infatti l'unica piattaforma in cui il programma Microsoft 365 Insider ha un numero limitato di posti. In un post sul blog ufficiale, Microsoft ha dichiarato: “questa è la tua occasione per fornire un feedback tempestivo e contribuire a plasmare il futuro della produttività delle app Microsoft 365 su iOS. La tua esperienza e i tuoi commenti sono preziosi per aiutarci a migliorare le nostre app e i nostri servizi e a offrire la migliore esperienza possibile a tutti i nostri utenti”.

Microsoft 365 Insider: come ottenere le beta delle app Office su iOS

Gli utenti possono accedere alle app dal proprio dispositivo iOS utilizzando i link rilasciati da Microsoft nel proprio sito ufficiale. Nello specifico le app disponibili sono: Word (https://aka.ms/iOSInsiderWord), Excel (https://aka.ms/iOSInsiderExcel), PowerPoint (https://aka.ms/iOSInsiderPowerPoint), OneNote (https://aka.ms/iOSInsiderOneNote), Outlook (https://aka.ms/iOSInsiderOutlook) e Microsoft 365 app (https://aka.ms/iOSInsiderMicrosoft365). Se sul dispositivo iOS non è ancora installata l'app TestFlight di Apple, cliccando su uno dei link indicati verrà richiesta l’approvazione per installare anche quell'app.

Per ciascuna app iOS che fa parte del programma di test Microsoft 365 Insider, verrà chiesto di toccare l'opzione Partecipa alla beta da Avvia test. Infine, verrà chiesto di toccare Accetta, seguito dall'opzione Installa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft. L’azienda di Redmond ricorda che, se si dispone di una versione standard delle app installate sul proprio dispositivo iOS, questa verrà sostituita la versione Beta. Inoltre, ogni nuova build Beta di ciascuna app sarà disponibile per il test per un massimo di 90 giorni. L'app TestFlight invierà una notifica agli utenti ogni volta che sarà disponibile una nuova versione Beta delle app.