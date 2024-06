iOS 18: funzioni AI disponibili solo per alcuni iPhone, ecco la lista

Apple si prepara a lanciare importanti novità legate all'intelligenza artificiale con iOS 18, ma non tutti gli iPhone potranno sfruttarle al massimo. Le nuove funzionalità AI saranno disponibili in due livelli distinti, riservando le caratteristiche più avanzate solo ad alcuni modelli di iPhone. Secondo le ultime indiscrezioni, le novità AI di iOS 18 saranno suddivise in due categorie:

Funzionalità di base : queste saranno accessibili su tutti i dispositivi compatibili con iOS 18, ovvero iPhone 13 e modelli successivi. Comprendono miglioramenti nelle applicazioni preinstallate come Calendario, Messaggi e Siri.

: queste saranno accessibili su tutti i dispositivi compatibili con iOS 18, ovvero iPhone 13 e modelli successivi. Comprendono miglioramenti nelle applicazioni preinstallate come Calendario, Messaggi e Siri. Funzionalità avanzate: riservate esclusivamente agli iPhone 15 Pro e modelli successivi, dotati di chip A17 Pro e M2. Tra queste, una Siri rinnovata con capacità linguistiche più sofisticate.

Di seguito, i modelli di iPhone che non potranno sfruttare le funzionalità avanzate di AI di iOS 18:

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone SE (2ª e 3ª generazione)

La decisione di riservare alcune funzionalità AI ai soli iPhone 15 Pro e successivi è legata alle capacità hardware. I chip A17 Pro e M2, presenti in questi modelli, includono un processore neurale più potente, necessario per gestire le complesse elaborazioni richieste dalle nuove funzionalità AI.

I modelli che beneficeranno delle funzionalità AI

Oltre agli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, anche i futuri modelli di iPhone 16 dovrebbero beneficiare di tutte le funzionalità AI di iOS 18. È probabile che i modelli Pro di questa futura serie includano innovazioni ancora più avanzate.

Per chi possiede un iPhone 13 o un modello precedente, sarà comunque possibile utilizzare le funzionalità di base dell'AI di iOS 18. Tuttavia, per poter sfruttare appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel nuovo sistema operativo, sarà necessario passare a un iPhone 15 Pro o a un modello successivo.

Mentre iOS 18 porterà miglioramenti significativi a tutti i dispositivi compatibili, solo i modelli più recenti e potenti potranno accedere alle funzionalità AI più avanzate. Questo aggiornamento evidenzia l'importanza crescente dell'hardware nel supportare le nuove tecnologie software e potrebbe spingere molti utenti a considerare l'aggiornamento a modelli più recenti per non perdere le ultime innovazioni.