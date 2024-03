Microsoft 365 includerà Designer e altre novità su app mobile

Gli utenti che si iscrivono al servizio in abbonamento Microsoft 365 possono accedere ad app come Word, Excel, PowerPoint, sia su desktop sia su mobile. Oggi, la società ha rivelato alcune nuove funzionalità per quelle app che sono in fase di lancio o che saranno disponibili nelle prossime settimane. Recentemente, Microsoft l’arrivo di Copilot Chat sulle app mobili Microsoft 365. Nel nuovo post pubblicato sul proprio blog, Microsoft ha rivelato che le app avranno una nuova schermata “Crea”, che permette di utilizzare Word, Excel e PowerPoint per creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Tale sezione Consente inoltre agli utenti di apportare modifiche ai PDF, inclusa la modifica e la firma di tali documenti e la loro conversione in file Word. Inoltre, per l'app Microsoft 365 per Android è disponibile l'anteprima pubblica dell'app Designer per la creazione di immagini AI. Designer verrà aggiunto alla versione iOS entro fine aprile.

Microsoft 365: le novità in arrivo per le app mobile

Un'altra nuova funzionalità consente alle app mobili Microsoft 365 di acquisire immagini di documenti e digitalizzarle: Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “dalla schermata Acquisisci, utilizza la fotocamera del tuo dispositivo mobile per scansionare documenti fisici, carte d'identità o qualsiasi altra risorsa fisica da salvare come copia digitale in un unico posto. Puoi anche estrarre testo dalle immagini per tradurre, registrare un video o dettare la tua idea ad alta voce per salvarla come documento Word”.

Inoltre, le app mobili Microsoft 365 consentiranno agli utenti di accedere ai file archiviati sul proprio account OneDrive. Secondo Microsoft: “OneDrive offre un elenco dei file aperti di recente, un elenco di tutti i file archiviati in I miei file e l'accesso a tutti i tuoi contenuti offline e preferiti. Puoi anche utilizzare la funzionalità di ricerca per trovare il contenuto che stai cercando”. Infine, l’azienda di Redmond afferma che presto le app mobili consentiranno agli utenti di accedere all'assistente AI a pagamento Copilot Pro. Tuttavia, ad oggi non è ancora stata indicata una data di rilascio ufficiale.