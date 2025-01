Microsoft 365: includerà autenticazione MFA per l’admin center

Nel tentativo di aumentare la sicurezza per utenti e organizzazioni, Microsoft ha deciso di richiedere l'autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli account che tentano di accedere al centro di amministrazione di Microsoft 365. L'azienda ha affermato che questa politica sarà attiva dal 3 febbraio, tuttavia, verrà implementata in più fasi. Gli utenti saranno avvisati 30 giorni prima della modifica, tramite il centro messaggi del centro di amministrazione di Microsoft 365.

Gli utenti che desiderano rafforzare la sicurezza del proprio account non dovranno comunque attendere che tale modifica arrivi da Microsoft. L’azienda ha infatti fornito alcune azioni consigliate per chiunque desideri proteggersi. Per quanto riguarda gli amministratori globali, per configurare MFA nella propria organizzazione, basta visitare la guida alla configurazione MFA su aka.ms/MFAWizard. In alternativa, è possibile fare riferimento alla pagina “Configurare l'autenticazione a più fattori per Microsoft 365”. Per quanto riguarda gli tenti che accedono all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, basta controllare i propri metodi di verifica. Se necessario è possibile aggiungerne uno andando su aka.ms/mfasetup.

Microsoft 365: in futuro tutti dovranno attivare l’autenticazione MFA

Secondo il gigante di Redmond, MFA porta a una riduzione del 99,22% del rischio di compromissione dell'account. Dato che il centro di amministrazione di M365 consente di controllare le impostazioni, gli utenti, le licenze, gli abbonamenti e altro ancora della propria organizzazione, è una scelta saggia applicare MFA a chiunque provi ad accedervi. Microsoft ha affermato di comprendere che le organizzazioni potrebbero avere configurazioni complesse e potrebbero aver bisogno di più tempo per prepararsi al requisito MFA. Gli utenti possono già richiedere un'estensione tramite il portale di Azure. Va notato che questo è solo un rinvio, alla fine tutti dovranno passare a MFA. Chiunque desiderasse ottenere informazioni più approfondite su questa modifica, può consultare l'annuncio di Microsoft e dai un'occhiata alle FAQ presenti sul sito.