Microsoft rimuove silenziosamente una funzionalità utile di Word

Microsoft ha annunciato di recente un aumento di prezzo per le app di Microsoft 365 per gli utenti abituali. Il motivo? L’introduzione delle nuove funzionalità AI nelle applicazioni Office, come Word, Excel, Outlook e non solo. Purtroppo, però, con l'arrivo di nuove esperienze basate su AI, Microsoft ha rimosso silenziosamente alcune delle funzionalità esistenti e piuttosto utili. Ad esempio, diversi giorni fa, gli utenti hanno notato che Smart Lookup non funzionava più. Per chi non lo sapesse, Smart Lookup consente di trovare la definizione della parola selezionata in modo rapido senza uscire dall'app o aprire un browser. Bastava infatti fare clic con il pulsante destro del mouse su una parola e selezionare poi "Cerca" nel menu contestuale.

Microsoft: le funzionalità che possono sostituire Smart Lookup su Word

Ora, quando si fa clic su "Cerca", Word apre un riquadro laterale con il seguente messaggio: "Siamo spiacenti, ma questa funzionalità è deprecata", lasciando agli utenti solo due opzioni. La prima è quella di aprire Office.com. La seconda è invece quella di effettuare la ricerca su Bing (ovviamente). Nella pagina di supporto di Smart Lookup sul sito web ufficiale, Microsoft ha solo brevemente menzionato che la funzionalità è stata ritirata a partire dal 1 gennaio 2025. Purtroppo, al momento, non ci sono sostituti diretti per Smart Lookup.

Oltre alle soluzioni già accennate in precedenza, gli utenti Microsoft possono optare per una terza scelta, ovvero sostituire Smart Lookup con Copilot. Tuttavia, ciò è un po’ più scomodo, poiché perché l’utente deve digitare il prompt, mentre prima bastava fare solo due clic per estrarre una definizione. Inoltre, Copilot nelle app di Office richiede un abbonamento a Microsoft 365 (che ora è più costoso), mentre Smart Lookup funzionava con licenze perpetue e release LTSC fino a Office 2016. L’addio a Smart Lookup potrebbe anche essere un'altra strategia per convincere gli utenti ad affidarsi più a Copilot per le loro attività, anche quando si tratta di cercare le definizioni delle parole. L’azienda di Redmond non ha rilasciato commenti in merito e probabilmente non riattiverà più la vecchia funzionalità deprecata.