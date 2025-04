Meta migliora la produttività degli sviluppatori con DAT

Nel settore dello sviluppo software, e anche in grandi aziende come Meta, monitorare la produttività dei Dev Team è fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità del codice. In ambienti ingegneristici dove si opera a velocità altissime, come quello di Menlo Park, anche piccole inefficienze possono accumularsi nel tempo. Ciò influenza negativamente le tempistiche di consegna e l'esperienza degli sviluppatori. Per affrontare questa problematica, da alcuni mesi Meta ha introdotto un indicatore che prende il nome di DAT (Diff Authoring Time).

Il DAT misura il tempo necessario affinché uno sviluppatore completi e invii una modifica (diff) al codice sorgente, dal momento dell'inizio del lavoro fino al submit. Questo consente di avere una visione chiara ed efficace della produttività e permette di identificare con precisione eventuali colli di bottiglia e opportunità di ottimizzazione.

L'implementazione del DAT si basa su un sistema di telemetria attento alla privacy, integrato con piattaforme per il controllo di versione, ambienti di sviluppo e sistemi operativi. Tale approccio consente di raccogliere dati in modo sicuro, senza per questo compromettere la riservatezza degli sviluppatori.

I risultati per l'ottimizzazione delle sessioni di sviluppo

I risultati ottenuti fino ad ora sembrerebbero essere molto incoraggianti. L'introduzione di un framework di mocking type-safe in Hack ha portato ad un miglioramento del 14% nei tempi di authoring. Ancora più rilevanti sarebbero poi i benefici ottenuti con l'ottimizzazione della compilazione React tramite memoization automatica (+33%). Stesso discorso per le iniziative volte a favorire il riutilizzo del codice che avrebbero permesso di risparmiare migliaia di ore DAT all'anno, con un'efficienza aumentata di oltre il 50%.

Come sottolineato dai portavoce della compagnia capitanata da Mark Zuckerberg, il DAT non è solo una metrica tecnica ma uno strumento strategico per sostenere una cultura sperimentale e orientata al miglioramento continuo in fase di coding. Il Diff Authoring Time rappresenta infatti un'evoluzione nel modo in cui viene valutata e migliorata la produttività durante lo sviluppo software e permette di prendere decisioni più consapevoli con cui perfezionare i propri processi di sviluppo.