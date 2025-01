Meta attira i creator TikTok con bonus in denaro e altri incentivi

Meta sta tentando in tutti i modi di allontanare gli utenti da TikTok e indirizzarli verso le sue piattaforme. Ciò non sorprende, dato che TikTok è uno dei maggiori concorrenti della società di Zuckerberg. Le ultime mosse della società, soprattutto con il divieto di TikTok ancora incombente, sono una testimonianza del fatto che la società vede il social cinese e il clima politico che lo circonda negli Stati Uniti come un modo per promuovere le sue app e i suoi servizi. L'azienda, ad esempio, ha recentemente annunciato Instagram Edits, un'app di editing video clone di CapCut (l'app gemella di TikTok).

A quanto pare, Meta ha deciso di fare un ulteriore passo avanti. La redazione di TechCrunch riferisce che Meta sta attirando i creator di TikTok sulle sue piattaforme. La promessa è quella di bonus in denaro fino a 5000 dollari, l'accesso al Facebook Content Monetization Program e Meta Verified gratis per un anno. Per chi non lo sapesse, Meta Verified è il servizio in abbonamento che consente agli utenti di ottenere un badge verificato su Instagram e Facebook. Il prezzo del servizio è fissato a 14,99 dollari al mese per gli abbonati tramite iOS o Android. Il costo si riduce a 11,99 dollari al mese se ci si abbona tramite il web.

Meta: non tutti gli utenti di TikTok riceveranno i bonus

Oltre a Meta Verified i creator riceveranno anche offerte sui contenuti. Ora, non tutti i “rifugiati” di TikTok riceveranno il bonus. Ovviamente tale privilegio limitato ai creator idonei (sebbene Meta non abbia condiviso i criteri di questa idoneità). Lo stesso vale per Meta Verified e per gli accordi sui contenuti. Non tutti i creator li otterranno. Spetta a Meta decidere in ultima analisi. TechCrunch nota anche che Meta renderà Reels più visibile posizionandolo più in alto nei feed home degli utenti e nei risultati di ricerca. Reels sta anche ricevendo un aggiornamento che consentirà ai creator con sede negli Stati Uniti di pubblicare video lunghi fino a 180 secondi.