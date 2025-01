Instagram annuncia Edits, nuovo “clone” di CapCut

Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha appena un'app di editing video chiamata Edits. Si tratta di un’app competitor di CapCut, app di editing video tutt’ora offline insieme a TikTok. Edits già è disponibile in preordine sull'App Store di iOS. Come rivelato da Mosseri su Instagram: "Stiamo lavorando molto in questo momento, ma non importa cosa accada, il nostro compito è fornire i migliori strumenti possibili per i creatori". Il capo di Instagram continua descrivendo l'app: “Edits è più di un'app di editing video; è una suite completa di strumenti creativi. Ci sarà una scheda dedicata all'ispirazione, un'altra per tenere traccia delle prime idee, una videocamera di qualità molto più elevata, tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti, la possibilità di condividere bozze con amici e altri creatori e, se decidi di condividere i tuoi video su Instagram, potenti approfondimenti sulle prestazioni di quei video”.

Instagram: Edits sarà molto diversa da CapCut

Gli insight che menziona Mosseri includono una "dashboard di insight in tempo reale" e una suddivisione dell'engagement tra follower e non follower. Vi sono poi metriche che indicano con quale frequenza gli utenti saltano determinati contenuti. Inoltre, saranno disponibili strumenti di editing che permetteranno di utilizzare green screen e sovrapposizioni video. Quest’ultime sono funzionalità comuni nei video di TikTok. In una risposta al giornalista Chris Welch di The Verge su Threads, Mosseri ha dichiarato che Meta ha lavorato sull'app "per mesi". Il capo di Instagram anche dichiarato che l’app sarà "piuttosto diversa da CapCut", aggiungendo anche che "Edits avrà una gamma molto più ampia di strumenti creativi e probabilmente un pubblico indirizzabile più piccolo".

Sebbene Mosseri non dica molto nel suo video, l'annuncio sembra una chiara spinta a far entrare Edits nella mente degli utenti. Infatti, il futuro di TikTok e di altre app di proprietà di ByteDance come CapCut rimane in discussione. Le modifiche saranno disponibili a partire dal 13 marzo 2025.