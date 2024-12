MacBook Air M4: probabile arrivo nei primi mesi del 2025

I modelli MacBook Air con chip M4 potrebbero essere i primi prodotti Apple in arrivo nel 2025, più precisamente nella prima metà dell’anno. Apple ha aggiornato MacBook Pro, iMac e Mac mini con chipset M4 a ottobre di quest'anno. Gli altri dispositivi, come ad esempio MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro, sono ancora dotati dell’ormai “vecchio” chip M3. Tuttavia, secondo Mark Gurman di Bloomberg, i modelli MacBook Air M4 aggiornati potrebbero arrivare a breve. L’analista ha infatti dichiarato che questi modelli potrebbero essere immessi sul mercato prima di altri prodotti dell’azienda, sempre in arrivo nel primo semestre del 2025.

MacBook Air M4: annuncio arriverà prima di iPhone SE 4

In un post sulla piattaforma social X (ex Twitter), Gurman ha osservato che Apple dovrebbe lanciare i nuovi iPad entry-level (nome in codice J481 e J482), l'attesissimo iPhone SE 4, il nuovo iPad Air, il nuovo AirTag 2 e i modelli MacBook Air M4 nella prima metà del nuovo anno. Tuttavia, Gurman ha osservato che il nuovo modello di MacBook Air potrebbe essere lanciato prima di tutti gli altri dispositivi, incluso l'iPhone SE 4, che dovrebbe essere lanciato entro la fine di marzo 2025. Ciò fa pensare che il nuovo MacBook potrebbe essere già ufficiale entro i prossimi tre mesi.

Gurman non ha specificato una finestra di lancio precisa. Tuttavia, è probabile che i modelli di MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4 potrebbero essere annunciati tra gennaio e marzo 2025. Tra le altre novità in arrivo, molti rumor parlano da tempo del rilascio di un possibile MacBook Air OLED. Tuttavia, è improbabile che l’azienda di Cupertino rilasci tale modello prima del 2027. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, ad oggi non si sa molto dei prossimi modelli MacBook Air M4. Si prevede che il dispositivo riceverà solo alcuni aggiornamenti minori come il chipset M4, le porte Thunderbolt 4 e alcuni miglioramenti software. Tuttavia, per avere una scheda completa con tutte le caratteristiche del dispositivo è necessario attendere un comunicato ufficiale da parte di Apple.