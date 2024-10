Apple lancia ufficialmente i processori M4 Pro e M4 Max

Con l'annuncio dei nuovi laptop MacBook Pro, Apple ha svelato anche due nuovi nuovi processori ad alte prestazioni. I nuovi M4 Pro e M4 Max sono ora ufficiali e promettono "più potenza di qualsiasi chip AI per PC". L'intera famiglia di processori M4 è realizzata utilizzando la tecnologia a tre nanometri di seconda generazione per prestazioni migliori ed efficienza energetica. I chip includono più core, grafica più veloce, memoria più veloce, supporto Thunderbolt 5 (non nel chip M4 base), ecc. Il processore base M4 offre otto o dieci core CPU e grafica a 10 core. Secondo Apple, l'M4 è 1,8 volte più veloce dell'M1 in app come Safari ed Excel. Inoltre, la grafica integrata è due volte più veloce nei giochi e nelle app ad alta tassazione. Il chip M4 include poi il supporto per un massimo di quattro porte Thunderbolt 4 e 32 GB di memoria più veloce.

Apple: M4 Max più veloce dell'M1 Max e dell’Intel Core Ultra 7 258V

L'M4 Pro può essere dotato di fino a 14 core CPU e 20 core GPU. Vanta simili incrementi di prestazioni di circa 1,9 volte in più di potenza rispetto all'M1 Pro. Apple afferma inoltre che l'M4 Pro è 2,1 più veloce dell'"ultimo chip AI PC", che, in questo caso, è l'Intel Core Ultra 7 258V. L'M4 Pro supporta fino a 64 GB di memoria unificata a 273 Gbps. Un'altra importante aggiunta è il supporto Thunderbolt 5 120 Gbps. Consente inoltre il supporto di un massimo di tre monitor esterni. Infine, al top della gamma c'è l'M4 Max con fino a 16 core di processore, 40 core grafici e 128 GB di RAM a 546 GBps. È 2,2 volte più veloce dell'M1 Max e 2,5 volte più veloce del Core Ultra 7 258V. Nonostante l'immensa potenza, i nuovi processori Apple sono i più efficienti fino ad oggi.

Apple afferma che il miglioramento della tecnologia le ha consentito di aumentare la durata della batteria fino a 24 ore con una singola carica e di ridurre il consumo energetico sui nuovi iMac e Mac mini. I Mac e i MacBook con processore M4 saranno in vendita l'8 novembre 2024.