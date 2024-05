Lunar Lake di Intel saranno i primi chip per PC Copilot+

Microsoft ha annunciato lunedì i nuovi PC Copilot+ con i chip Qualcomm Snapdragon X Series. Tuttavia, anche Intel farà parte anche della nuova gamma di PC Copilot+. L’azienda afferma infatti che i suoi processori Lunar Lake per notebook e con il proprio chip AI inizieranno a essere spediti nel terzo trimestre del 2024. Intel ha aggiunto che i processori Lunar Lake saranno presenti in oltre 80 diversi laptop Windows di circa 20 produttori di PC. Come riportato sul sito Intel: “Lunar Lake sarà un processore mobile rivoluzionario per PC AI con prestazioni AI, 3 volte superiore rispetto alla generazione precedente. Con oltre 40 tera operazioni NPU al secondo (TOPS), i processori Intel di prossima generazione forniranno le funzionalità necessarie per l'arrivo sul mercato delle esperienze Copilot+. Oltre alla NPU più performante, Lunar Lake sarà dotato anche di oltre 60 GPU TOPS che forniranno più di 100 TOPS di piattaforma”.

Lunar Lake: Intel spedirà 40 milioni di chip pe PC AI entro il 2024

I primi processori Lunar Lake dovrebbero essere disponibili all'interno dei nuovi laptop entro la fine dell'anno. A quel punto dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento per abilitare le funzionalità Copilot+ PC, inclusa la funzione Recall (ovvero Richiamo nella versione italiana), in modo che possano funzionare su quei notebook. Infine, Intel ha anche affermato che quest'anno spedirà circa 40 milioni di processori per PC AI.

Attualmente i prezzi di dei PC Copilot Plus con processore Qualcomm Snapdragon X sono davvero elevati. Non è chiaro se, quando Intel lancerà la sua proposta a fine anno, i PC avranno dei prezzi competitivi oppure saranno addirittura più alti di quelli con chip Snapdragon X. AMD sta anche lavorando su nuovi chip per notebook con processori neurali basati sull'intelligenza artificiale con il marchio Strix, ma finora non sono stati rilasciati molti dettagli su questi chip. Per saperne di più sui PC (soprattutto se potranno essere davvero accessibili al grande pubblico) è quindi necessario attendere ancora qualche mese.