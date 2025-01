Linux rimuove protocollo di rete USB Microsoft obsoleto

Greg Kroah-Hartman, fellow della Linux Foundation, ha deciso di disabilitare finalmente i driver del protocollo USB RNDIS una volta per tutte. È interessante notare che Hartman desiderava rimuovere i bit RNDIS da Linux da un po' di tempo. La proposta iniziale era infatti stata fatta il 23 novembre 2022. Ora, poco più di due anni dopo, il 23 dicembre 2024, il commit è stato finalmente inviato nuovamente. Nel messaggio che lo accompagnava, Hartman ha spiegato come questo antico protocollo Microsoft dell'era Windows XP non sia più necessario. Inoltre, lo stesso protocollo rende il sistema non sicuro e vulnerabile alle minacce.

Linux: i dettagli del commit per eliminare il protocollo di Windows XP

Hartman, nel commit pubblicato nei giorni scorsi, ha spiegato più dettagliatamente la proposta per disabilitare il protocollo obsoleto su Linux: “Microsoft RNDIS è, come progettato, insicuro e vulnerabile su qualsiasi sistema che lo utilizzi con host o dispositivi non attendibili. Poiché è impossibile rendere sicuro il protocollo, basta disabilitare tutti i driver RNDIS per impedire a chiunque di utilizzarli di nuovo. Windows ne aveva bisogno solo per XP e sistemi più recenti, i sistemi Windows più vecchi possono invece utilizzare i normali protocolli di classe USB, che non presentano questi problemi. Android ha disabilitato questa funzionalità per molti anni. Quindi non dovrebbero esserci sistemi reali che ne abbiano ancora bisogno.”

Per chi non lo sapesse, RNDIS o Remote Network Driver Interface Specification è un protocollo di messaggi indipendente dal bus per dispositivi di rete Ethernet (IEEE 802.3) su bus Plug and Play (PnP) dinamici come USB, 1394, Bluetooth e InfiniBand. Questo approccio standardizzato significa che un set di driver host può supportare un numero qualsiasi di dispositivi di rete su Linux tramite USB. Come accennato in precedenza, Microsoft ha lanciato la specifica ai tempi di Windows XP ed è ancora presente sui sistemi operativi Windows 10 e Windows 11 ancora supportati, inclusa l'ultima versione, 24H2. Fortunatamente, però, il driver RNDIS non si installa automaticamente su Windows 10 e 11.