Linux Mint 22 “Wilma” sarà basato su Ubuntu 24.04 LTS

Il leader di Linux Mint, Clement Lefebvre, ha svelato il nome in codice della prossima major release della popolare distribuzione Linux Mint basata su Ubuntu. Linux Mint 22 si chiamerà “Wilma” e sarà probabilmente rilasciato la prossima estate (giugno o luglio 2024). Tale distribuzione sarà basaao sulla prossima serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) di Canonical, prevista per aprile 2024. Ciò significa che Linux Mint 22 sarà basato sul kernel Linux 6.8 di Ubuntu 24.04 LTS e dovrebbe essere fornito con una nuova versione principale dell'ambiente desktop Cinnamon che includerà un nuovo Nemo Actions Organizer. Ciò consentirà agli utenti di organizzare le proprie azioni di Nemo in menu e sottomenu. Come affermato da Lefebvre nella newsletter di gennaio 2024: “Questo strumento supporterà sottomenu nidificati, icone di menu, separatori e trascinamento della selezione. Gli utenti potranno anche rinominare le azioni e sovrascrivere la loro icona”

Linux Mint 22: sessione Wayland più stabile, ma non predefinita

La versione attuale Linux Mint 21.3 “Virginia”, l’ultima versione basata su Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), è stata fornita con una sessione sperimentale Wayland. Tuttavia, non sembra che Linux Mint 22 sostituirà la sessione Xorg con la Wayland come predefinita. Nell’ottobre del 2023, Clement Lefebvre ha dichiarato che la sessione Wayland in Linux Mint dovrebbe essere completamente pronta nel 2026 come parte della serie Linux Mint 23. Molto probabilmente, questa distribuzione offrirà una sessione Wayland più stabile ma, come confermato, non sarà abilitata per impostazione predefinita.

La sessione Wayland nella versione Linux Mint 21.3 potrebbe potenzialmente influenzare la sessione Xorg e innescare problemi specifici. Per questo motivo, il team di Linux Mint ha ricordato ancora una volta agli utenti che il supporto Wayland in Linux Mint 21.3 è in uno stato sperimentale. Inoltre, agli utenti è consigliato di riavviare i sistemi ogni volta che si passa dalla sessione Xorg a quella Wayland.