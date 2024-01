Linux Mint 21.3: rilascio previsto per la prossima settimana

Il team di Linux Mint ha testato Linux Mint 21.3 nel corso di dicembre, senza però rilasciare dettagli sull’uscita ufficiale del sistema. Tuttavia, secondo le ultime informazioni condivise proprio dagli sviluppatori, il rilascio della distribuzione GNU/Linux inizierà già la prossima settimana. Clem Lefebvre, a capo del progetto, ha affermato di aver ricevuto 50 segnalazioni di bug durante la beta e che, da allora, 35 di questi sono stati già risolti. Gli sviluppatori prevedono di risolvere gli altri 15 entro questa settimana. Ciò significa che la versione stabile è ormai prossima. Lefebvre ha anche detto che verrà rilasciata anche una ISO EDGE 21.3 con il kernel Linux 6.2 anziché 5.15 in modo che possa essere utilizzato l'hardware più recente. Gli utenti che utilizzano LMDE 6 (una variante di Mint basata sulla distribuzione Debian) riceveranno nuovi aggiornamenti prima del rilascio di Linux Mint 21.3. con le nuove funzionalità della distribuzione.

Linux Mint 21.3: le nuove funzionalità integrate nella distribuzione

Questo ciclo di rilascio è stato un po' atipico. Di solito il periodo beta dura solo circa due settimane. Il team non ha spiegato il motivo per cui c'è stato un tale ritardo questa volta. Secondo alcuni, questo potrebbe essere dovuto al fatto che hanno ricevuto una maggiore quantità di segnalazioni di bug. Tuttavia, è anche possibile che ciò sia dovuto alla possibilità di un rilascio del percorso di aggiornamento insieme alla distribuzione. Linux MInt 21.3 ha il nome in codice “Virginia”. Questo include miglioramenti allo streaming TV di Hypnotix, immagini ISO migliorate con supporto completo per SecureBoot, Cinnamon 6.0 con numerose ottimizzazioni e migliorie a Warpinator.

Tra i miglioramenti a Cinnamon vi sono in primis il ritorno del ridimensionamento di scala al 75% e della combinazione di tasti relativa all'opacità della finestra, la possibilità di disabilitare i pulsanti Stylus e di configurare il monitor usato per le notifiche. Inoltre, le app del menu possono ora essere modificate cliccando con il tasto destro e selezionando “proprietà”. L’Applet audio è stata aggiornata ed è stata introdotta una nuova opzione relativa all’elenco delle finestre raggruppate che non mostrare nulla quando si passa con il mouse su un pulsante dell'app. Infine, Linux Mint 21.3 introduce il anche supporto sperimentale a Wayland (attualmente in fase di test). Gli sviluppatori non hanno indicato una data ufficiale per il rilascio della versione stabile della distribuzione. Tuttavia, questa dovrebbe essere annunciata a breve.