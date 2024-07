Linux Mint 22: tempi più lunghi per il rilascio della versione stabile

La recente versione Linux Mint 22 Beta è stata rilasciata nel giro di poco tempo. Probabilmente, ciò è dovuto alle modifiche apportate a Ubuntu 24.04 LTS, su cui è basato. Ora, il capo del progetto di Linux Mint, Clement Lefebvre, ha rivelato che il rilascio della versione Stable avverrà a luglio ma potrebbe richiedere più tempo delle solite 2 settimane. In un comunicato sul blog ufficiale, Lefebvre ha ringraziato le persone che hanno aiutato durante la fase Beta. Inoltre, ha anche dichiarato che fino a domenica scorsa sono state inviate 109 segnalazioni di bug e che 53 di queste non sono ancora state risolte.

Linux Mint 22: ancora tanti bug da correggere prima del rilascio ufficiale

Lo sviluppatore ha rivelato che Linux Mint 22 sembra una solida base per il futuro ma che ci sono ancora molti bug da correggere. Sono presenti bug relativi alle modifiche alla sicurezza di AppArmor che portano a arresti anomali dell'applicazione. Inoltre, sono presenti librerie di riproduzione con accelerazione hardware che causano l'arresto anomalo di Xorg e problemi con Flatpaks e Mint Install.

Lefebvre ha affermato che gli aggiornamenti verranno inviati agli utenti Beta poco a poco man mano che verranno risolti ulteriori bug. Una volta applicati tali aggiornamenti, i dispositivi degli utenti dovrebbero diventare sempre più stabili nel tempo. Tutti gli sforzi compiuti ora su Linux Mint 22 sono importanti e potrebbe valerne la pena attendere qualche settimana in più per il rilascio della versione ufficiale. Il nuovo sistema sarà infatti supportato fino al 2029. Ad oggi è possibile sfruttare soltanto la versione Beta di Mint. Agli utenti che intendono testare la distribuzione si consiglia di usare un computer secondario, soprattutto con tutti questi bug segnalati. Chi ha già installato l’ultima Beta di Mint, non dovrà fare una nuova installazione al rilascio della versione stabile. Basterà soltanto scaricare gli aggiornamenti disponibili per ottenere subito l'ultima versione della distribuzione.