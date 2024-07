Linux Mint 22 Beta: arriva prima versione con Cinnamon 6.2

Il team di Linux Mint ha rilasciato la versione beta della prossima serie di OS Linux Mint 22, che può essere già scaricata e testata. Linux Mint 22 ha il nome in codice "Wilma" e il suo rilascio è previsto per la fine di luglio 2024. La versione beta mostra le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati dal team di Linux Mint nella loro popolare distribuzione basata su Ubuntu. L'edizione di punta con l'ambiente desktop Cinnamon presenta l'ultimo ambiente desktop Cinnamon 6.2. Le edizioni MATE e Xfce vengono invece fornite con gli ambienti desktop MATE 1.26 e Xfce 4.18. La sessione Wayland di Cinnamon è tuttavia ancora in uno stato sperimentale.

Linux Mint 22: le novità introdotte dalla nuova Beta

Tra le più grandi novità della prossima versione di Linux Mint vi è il supporto per i kernel Ubuntu HWE (Hardware Enablement), un migliore supporto linguistico, PipeWire come server audio predefinito, supporto per il nuovo formato Debian DEB822, supporto GTK4 per i temi e supporto HiDPI migliorato durante l'avvio. Inoltre, Linux Mint 22 verrà fornito con il client di posta elettronica Mozilla Thunderbird come pacchetto DEB nativo. Vi è poi XApp GNOME Online Accounts GTK indipendente per continuare a supportare la funzionalità Online Accounts. Infine, Linux Mint disabiliterà le app Flatpak non verificate per impostazione predefinita in Software Manager.

Oltre a ciò, la nuova beta verrà fornita con una nuova web app preinstallata chiamata Matrix. Questa connette gli utente al chat network Matrix. Vi è poi nuovo tool per miniatura per file GIMP (.xcf), oltre a vari miglioramenti allo Xed in-house, Sticky, Timeshift e Pix. Sotto il cofano, Linux Mint 22 si basa sull'ultima versione Ubuntu LTS (supporto a lungo termine) di Canonical, ovvero Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Inoltre è alimentato dalla serie di kernel Linux 6.8. Ciò significa che Linux Mint 22 sarà anche una versione di supporto a lungo termine che sarà supportata fino al 2029.