Linux Mint 22: iniziati i primi test ISO e Beta in arrivo

Fino a poco tempo fa, Canonical era solito lanciare il sistema operativo Ubuntu in aprile e ottobre e le versioni di Linux Mint a maggio e novembre. Tuttavia, il ciclo di Linux Mint 22 (nome in codice “Wilma”) è stato più lento, probabilmente a causa dell'attesa per Cinnamon 6.2, l'ambiente desktop principale di Linux Mint, rilasciata di recente. Secondo il sito web della community di Linux Mint, l’edizione Mint 22 Cinnamon è già in fase di test e la beta potrebbe essere rilasciata fra qualche giorno. Il beta testing poi andrà avanti per un paio di settimane per individuare i bug una volta resa disponibile la versione finale.

Linux Mint 22: la nuova versione sarà supportata fino al 2029

Linux Mint 22 è una nuova versione principale di Mint. L'ultima versione, ormai vecchia di due anni, era la 21.3. Questa era basata su Ubuntu 22.04 LTS. Il nuovo Linux Mint 22 passa a Ubuntu 24.04 LTS come base, quindi dovrebbe includere pacchetti software più recenti. Questa versione, insieme ai successivi rilasci periodici ogni sei mesi, sarà supportata per cinque anni fino al 2029. Gli utenti Linux hanno la reputazione di fare frequenti salti tra le distribuzioni. Coloro che intendono utilizzare una distribuzione a lungo termine ed essere effettivamente produttivi, possono pensare di installare Linux Mint. Ogni distribuzione di Mint viene infatti supportata per diversi anni e non sono necessari continui aggiornamenti.

Quando la prima versione di Linux Mint 22 Beta verrà rilasciata, sarà possibile consultare l’elenco delle nuove funzionalità in arrivo. Gli utenti che desiderano provare tale versione possono scaricare la beta sul computer una volta disponibile. Tuttavia, è sempre consigliato effettuare tale installazione solo su macchine secondarie. Essendo ancora una versione instabile è possibile che si verifichino bug anche gravi. Come accennato in precedenza, la versione finale di solito arriva dopo due settimane di beta testing.