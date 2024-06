Linux Lite 7.0 arriva con Xfce 4.18 basato su Ubuntu 24.04 LTS

Lo sviluppatore di Linux Lite, Jerry Bezencon, ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Linux Lite 7.0. Si tratta dell'ultima versione di questa distribuzione basata su Ubuntu con l’ambiente desktop Xfce. Linux Lite 7.0 (nome in codice “Galena”) è basato sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) e presenta l'ultimo ambiente desktop Xfce 4.18. Essendo basato su Ubuntu 24.04 LTS, Linux Lite 7.0 è alimentato dalla serie di kernel Linux 6.8. Questa versione include anche vari componenti aggiornati tra cui Google Chrome 125.0 come browser web predefinito, VLC 3.0.20 come lettore multimediale predefinito, LibreOffice 7.6.7 come suite office predefinita, Mozilla Thunderbird 115.11.0 (come Snap) come client di posta elettronica e calendario predefinito e GIMP 2.10.36 come editor/visualizzatore di immagini predefinito.

Linux Lite 7.0: introdotto nuovo installer e app Lite Welcome aggiornata

Linux Lite 7.0 viene fornito con un installer aggiornato che presenta diapositive nuove e più dettagli. Ciò per rendere l'esperienza di installazione più piacevole, soprattutto per i nuovi utenti. Inoltre, viene introdotta un'app Lite Welcome aggiornata, oltre a molte altre modifiche e cambiamenti. Come affermato dallo sviluppatore Jerry Bezencon in una nota sul sito ufficiale: “Il tema di questa serie è la maturità. Offriamo Linux Lite ormai da 12 anni e in questo periodo abbiamo integrato molte funzionalità suggerite dalla community, oltre a costruire su basi solide e sicure”.

Linux Lite 7 utilizza ancora il tema Material, con il tema delle icone Papirus e il carattere Roboto Regular. Ciò significa che la grafica rimane invariata rispetto alla serie precedente, Linux Lite 6. Questa versione include anche il supporto Secure Boot per coloro che desiderano installare Linux Lite insieme a Windows. Per maggiori dettagli sulla nuova release è possibile consultare il sito ufficiale di Linux Lite. Dalla stessa pagina è anche possibile scaricare Linux Lite 7.0 da uno dei mirror disponibili. Sfortunatamente, non è ancora possibile aggiornare le installazioni esistenti di Linux Lite 6.x, né eseguire un aggiornamento dalla versione RC.