Linux 6.8: rilasciato il nuovo kernel in via ufficiale

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale del kernel Linux 6.8. Si tratta dell'ultima versione stabile del kernel Linux che introduce numerose nuove funzionalità e miglioramenti. Le principali novità del kernel Linux 6.8 includono la virtualizzazione LAM (Linear Address Masking) e il supporto della memoria guest-first per KVM, un meccanismo di base di controllo e riparazione del file system online per il file system Bcachefs introdotto nel kernel Linux 6.7. Tale versione introduce anche il supporto per il processore Broadcom BCM2712 in Raspberry Pi 5. Non mancano poi le funzionalità di mitigazione RFI della banda Wi-Fi basata su AMD ACPI (WBRF), disabilitazione del writeback zswap, supporto fscrypt per CephFS, un nuovo driver Intel Xe DRM e un'interfaccia sysfs THP (Transparent Huge Pages) multi-dimensione. Infine, tale aggiornamento aggiunge il supporto nativo di Rust per l'architettura LoongArc.

Linux 6.8: le altre novità principali del nuovo kernel

Il kernel Linux 6.8 aggiunge varie ottimizzazioni di rete per una migliore efficienza della cache. Inoltre, aggiorna lo strumento perf con il supporto per la profilazione del tipo di dati. Questo update implementa la sospensione basata su SBI per il supporto e il supporto della RAM per abilitare l'estensione V nel codice del kernel per l'architettura RISC-V e aggiunge il supporto lato host per Trust Domain Extensions (TDX) di Intel. Linux 6.8 aggiunge il supporto CSI-2 e MIPI DisCo for Imaging all'enumerazione dei dispositivi ACPI. Inoltre, introduce il supporto per Intel Sierra Forest e Grand Ridge intel/cstate PMU, Intel Granite Rapids, Sierra Forest e Grand Ridge uncore PMU. Va segnalato anche il supporto LPA2 per KVM su AArch64 (ARM64) e un meccanismo di auto-ottimizzazione delle quote basato sul feedback e orientato agli obiettivi per la struttura di gestione della memoria DAMON.

Il kernel Linux 6.8 sarà un ramo di breve durata supportato solo per un paio di mesi. Il changelog con tutti gli aggiornamenti di tale versione è disponibile sul sito ufficiale del kernel. Dopo di esso verrà rilasciato il kernel Linux 6.9, la cui finestra di fusione è stata ufficialmente aperta da Linus Torvalds. Il rilascio del kernel Linux 6.9 è previsto per metà maggio 2024.