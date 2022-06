Linux Lite 6.0: introdotto Linux 5.15 e XFCE 4.16

Il team di sviluppatori del progetto Linux Lite, una distribuzione basata sui pacchetti software di Ubuntu e Debian, hanno annunciato la disponibilità di una nuova major release. Linux Lite 6.0 introduce diverse novità interessanti che consentono di migliorare la già buona user experience del sistema.

Linux Lite è stata ideata con l'obbiettivo di accompagnare gli utenti provenienti da Windows verso una transizione indolore ed il più semplice possibile ad un sistema operativo Linux. Oltretutto i coder hanno da sempre un occhio di riguardo per le configurazioni hardware meno prestanti, ecco perché di base la distribuzione viene equipaggiata con il desktop environment XFCE, che garantisce un ambiente grafico moderno e funzionale senza troppi orpelli grafici ed eccessive richieste di risorse della CPU, GPU e RAM.

Linux Lite 6.0 si basa quasi interamente sui software presenti nei repository di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support). Dunque gli utenti hanno fin da subito accesso ai programmi più aggiornati ed ai driver più recenti, anche grazie alla scelta del team di developer di adottare come kernel di riferimento Linux 5.15 LTS. L'ambiente grafico di default è ovviamente XFCE 4.16, ovvero l'ultima release di tale desktop environment super leggero che garantisce ottime performance su qualsiasi PC desktop in commercio.

L'annuncio della nuova major release è stato dato direttamente dal creatore del progetto, ovvero il developer Jerry Bezencon, tramite un articolo pubblicato nel forum ufficiale della distribuzione:

"Linux Lite 6.0 Final è ora disponibile per il download e l'installazione. L'obbiettivo del progetto è offrire un sistema operativo snello e perfettamente funzionante. Nella serie 6.X stiamo dunque puntato molto su tali aspetti. In tale release abbiamo lavorato sull'inclusione delle varie Assistive Technologies, come ad esempio i tool di screen reader, desktop magnifier e le virtual keyboard. Queste utility garantiscono che gli utenti con problemi di udito o di vista non vengano più esclusi."