Ubuntu 22.04 LTS: introdotto il supporto alle real-time Linux kernel image

Ieri il team di Canonical ha rilasciato la nuova versione stabile di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Tale release introduce diverse innovazioni molto interessanti che si aggiungono alla già ricchissima pletora di funzionalità già implementate in tale distribuzione. Una delle novità più interessanti di questa nuova major release riguarda il supporto, ancora in fase sperimentale, alle real-time Linux kernel image. Si tratta di una feature dedicata principalmente al mondo aziendale/industriale.

A comunicare la disponibilità del supporto alle real-time Linux kernel image è stato lo stesso team di coder, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale del progetto, poche ore dopo il rilascio di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish":

"Canonical è felice di annunciare che l'Ubuntu 22.04 LTS real-time kernel è ora disponibile in versione beta. Si tratta di un build progettata per soddisfare le esigenze di network transformation per lo sviluppo delle reti mobili 5G. Il real-time kernel di Ubuntu 22.04 LTS garantisce un'ottima low latency oltre ad un ampio ventaglio di funzionalità di sicurezza per le diverse critical infrastructure. Tale kernel è dedicato anche ai contesti di latency-sensitive use case per l'industria dell'automazione e della robotica."

In questi anni diverse aziende hanno sviluppato soluzioni di real-time kernel capability all'interno dell'ecosistema Linux, ad esempio Red Hat mantiene e sviluppa una versione del kernel real-time integrata in alcune edizioni particolari di Red Hat Enterprise Linux. Dunque Canonical non ha introdotto nulla di realmente nuovo ma ha semplicemente espanso le capacità di Ubuntu.

Un kernel real-time si differenzia da un kernel standard perché viene progettato per soddisfare delle specifiche esigenze per dei particolari dispositivi o per dei precisi contesti aziendali/industriali.

Si tratta in buona sostanza di un kernel ottimizzato per offrire determinate caratteristiche ovvero: una buona low latency un consistente response time e per assicurare la caratteristica matematica del determinism. Un kernel real-time dunque si focalizza sulle cosiddette "throughput-oriented operation" oltre che sullo scheduling dei task impostati dall'utente. Sostanzialmente tale software consente di massimizzare le performance con determinati programmi ed algoritmi di calcolo che sfruttano piattaforme hardware particolari per elaborare enormi mole di dati.