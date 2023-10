Linux 6.6: la versione finale verrà rilasciata il 29 ottobre

Linux 6.6 è forse arrivato alla sua release finale. Ad annunciarlo è stato Linus Torvalds, il principale sviluppatore di Linux, in occasione del rilascio di Linux 6.6-rc7. Se non dovessero presentarsi particolari problemi, il 29 ottobre verrà rilasciata l’ultima versione. In caso contrario, visto la grande portata della rc7, si potrebbe pensare a rilasciare la versione rc8. Come nota Torvalds, quella appena rilasciata: “è sicuramente una delle più grandi versioni rc7 della serie 6,.x. L'unica release 6.x con un rc7 più grande (in numero di commit) era la 6.1 - e anche quella finì con avere un rc8. Se la prossima settimana sarà tranquilla, questo sarà l'ultimo RC. Domenica prossima vedremo il rilascio finale e poi apriremo la finestra di fusione per la 6.7. Semplicemente non sono a conoscenza di eventuali problemi che potrebbero portare a bug. Un'altra release candidate è sempre un'opzione se si presenta qualcosa all'ultimo minuto".

Linux 6.6: le principali novità del sistema operativo

La prima versione di Linux 6.6 in Release Candidate (RC) è stata annunciata da Torvalds lo scorso settembre. La nuova serie di kernel prevede diversi miglioramenti e funzionalità. Tra le maggiori novità bisogna citare il server SMB3 in-kernel KSMBD ormai stabile e la nuova API dello spazio utente di Nouveau che migliora il supporto per il driver NVK Vulkan in Mesa. Inoltre, Intel Shadow Stack proteggerà le attuali CPU Intel e AMD dagli attacchi ROP (Return-Oriented Programming) e, grazie al driver delle impostazioni del BIOS HP, verrà migliorata l’integrazione con l'hardware HP. Linux 6.6 ha anche aggiunto il driver del gadget USB MIDI 2.0, ha portato l'interfaccia "make xconfig" nel toolkit Qt6 e rimosso i riferimenti alla NSA statunitense nel codice SELinux. Infine, Linux ha aggiunto il driver Intel IVSC e dichiarato obsoleto il file system ReiserFS, con rimozione prevista nel 2025.

Com’è possibile immaginare, Linux 6.6 sarà probabilmente la versione del kernel LTS (Long-Term Support) del 2023. La domanda principale al momento è una sola: Linux 6.6-rc7 è davvero l’ultima versione prima della release finale o Linus Torvalds annuncerà la rc8 nelle prossime ore? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche giorno.