Linux 6.1 è ora ufficialmente una LTS

Come già largamente anticipato dal team di sviluppatori del kernel del Pinguino l'attuale ramo stabile del progetto è stato ufficialmente promosso ad edizione LTS (Long Term Support). A dare l'ufficialità è stato Greg Kroah-Hartman, noto maintainer che spesso affianca il "dittatore benevolo" Linus Torvalds nell'amministrazione di Linux. Ufficialmente, secondo quanto dichiarato dallo stesso Greg Kroah-Hartman tramite vari post pubblicati sulla mailing list ufficiale del progetto, già da dicembre 2022 il team di coder aveva in programma di promuovere Linux 6.1 come LTS. Nei giorni scorsi è dunque arrivata l'ufficialità di una decisione già presa da mesi. Questo perché i maintainer hanno atteso i diversi feedback dei numerosi kernel stakeholder. Linux 6.1 è stato quindi valutato positivamente dalle aziende e dai tester coinvolti nel progetto. Tale edizione quindi verrà attivamente mantenuta fino a dicembre 2026, ovvero pochi mesi in più di Linux 5.15 LTS.

C'è anche la possibilità che in futuro si decida di mantenere tale edizione fino al 2028, questo dipenderà sostanzialmente dalla percentuale di adozione di questa edizione. Se diventerà molto popolare è plausibile che i programmatori del kernel decidano di estendere ulteriormente il periodo di supporto ufficiale.

Linux 6.1 LTS implementa una vasta pletora di novità molto interessanti come ad esempio il supporto completo all'AMD Platform Management Framework, che garantisce dei boost delle prestazoini con diverse serie di CPU (Central Processing Unit) AMD. L'AMD Platform Management Framework implementa il tanto atteso supporto all'AMT (Automatic Mode Transition) e per CnQF (Cool and Quiet Framework). Gli utenti delle distribuzioni che adottano Linux 6.1 hanno quindi accesso ad una gestione energetica e delle temperature veramente profonda ed al pari di altre piattaforme.

Linux 6.1 LTS gode anche di una serie di upgrade molto importanti per lo stack dei driver delle GPU (Graphicas Processing Unit). Ad esempio è stato aggiunto il firmware per la gestione delle schede video Intel Arc oltre che per vari modelli di chip AMD Radeon.