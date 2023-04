Linux 6.3-rc6: arrivati diversi bugifx e patch

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso noto alla community di maintainer, contributor e appassionati la disponibilità della sesta release candidate di Linux 6.3. Questa nuova build di testing, che vede la luce dopo una settimana precisa di lavori, prosegue con il trend positivo, almeno secondo quanto dichiarato dallo stesso Torvalds, dei diffstat standard ed include una buona dose di bugifx e patch che contribuiscono a stabilizzare il codice sorgente di tale ramo di sviluppo. Ufficialmente sono previste un totale di sette release candidate dunque, salvo imprevisti o problemi che potrebbero emergere durante questa settimana, questa è la penultima release di testing prima della versione stabile.

Più volte nelle precedenti settimane di lavori di sviluppo Linus Torvalds si è detto soddisfatto visto che i ritardi accumulati con la precedente edizione del kernel, ovvero Linux 6.2, sono stati completamente appianati ed il team di coder ha ripreso a lavorare in modo ottimiale rispettando tutte le diverse tabelle di marcia standard.

Ecco il messaggio di Linus Torvalds pubblicato nella mailing-list ufficiale del progetto in merito al rilascio di Linux 6.3-rc6:

"È domenica di Pasqua, questo significa che potremo goderci il mämmi (giusto? Avete il vostro cartone di mämmi pronto? Non è cosi?). Ma prima che la festa possa avere inizio dobbiamo prenderci cura del rilascio. Domenica significa un'altra release candidate. Il pranzo di Pasqua non deve distrarci dallo sviluppo del kernel.

I vari settori continuano ad apparire in modo abbastanza normale. Alcuni subsystem potrebbero aver avuto dei piccoli rallentamenti a causa della pausa primaverile ma non è nulla di grave o che possa apparire come fuori dal normale, i lavori non procedono quindi a rilento. "