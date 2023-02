Linux 6.2: implementato il nuovo tool di Runtime Verification

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha formalmente annunciato la disponibilità della nuova versione stabile di Linux 6.2. Tale edizione arriva dopo una settimana di ritardo sulla tabella di marcia ufficiale, questo perché, come più volte spiegato dal team di coder del progetto, durante le festività natalizie si era accumulato diverso lavoro arretrato che è stato possibile gestire in modo efficiente solo tramite una release candidate addizionale di tale ramo di sviluppo. Fortunatamente non si è trattato di nulla di particolarmente complesso dunque i developer hanno avviato la distribuzione di Linux 6.2 in questi giorni.

Ecco il commento ufficiale di Linus Torvalds, pubblicato sulla mailing list ufficiale, in merito al rilascio della nuova stable release:

"Non è successo niente di inaspettato la settimana scorsa, abbiamo solo implementato qualche fix random ma nulla che sia di particolare rilievo. Lo shortlog è di piccole dimensioni. Probabilmente la merge window per Linux 6.3 verrà aperta nei prossimi giorni. Forse Linux 6.2 non sarà un release LTS "sexy" come Linux 6.1 ma anche le edizioni regolari meritano la giusta attenzione ed un po' di amorevoli test. "

Linux 6.2 beneficia di diverse innovazioni interessati, ad esempio una delle più innovative è sicuramente il tool chiamato RV (Runtime Verification) che consente il controllo appunto delle operazioni del runtime verification subsystem che vanno concretamente ad efficientare i processi di esecuzione del kernel e dei diversi task. In tale edizione è presente anche: un nuovo framework dedicato alla gestione dei compute-acceleration device, il supporto per gli user-defined BPF object ed un nuovo componente chiamato sysctl knob per eseguire il monitoraggio delle split lock detector sulla piattaforma hardware x86.

Oltretutto su Linux 6.2 è disponibile: la nuova qspinlock implementation per l'architettura PowerPC, il supporto per l'ID-mapped mount ed il parallel decompression control per SquashFS. Sono inoltre presenti svariate patch che migliorano il supporto delle configurazioni Btrfs RAID5 ed RAID6. Sempre in questa versione i coder hanno implementato la possibilità di abilitare o disabilitare la software-implemented dello shadow stack sulle piattaforma AArch64 (ARM64) durante le operazioni di boot.

In Linux 6.2 è stato introdotta la feature di protective load balancing per lo stack IPv6 oltre al supporto per l'Intel asynchronous exit notification mechanism. In tale build è reperibile anche il nuovo FineIBT control-flow integrity mechanism per sistemi x86 ed oltretutto è stata migliorata ulterirormente la Rust infrastructure.