Linux 6.13: update SoC offre supporto per vecchi device Apple

Le quattro recenti richieste pull che aggiungono vari supporti SoC e schede/piattaforme sono state appena integrate nel kernel Linux 6.13. Tra le più grandi novità, vi è il supporto per molti vecchi modelli di iPad e iPhone di Apple. Non mancherà poi il supporto per un altro SoC che combina core RISC-V e ARM, oltre a tanti altri hardware, prevalentemente basati su ARM.

Una delle novità più rilevanti sul fronte DeviceTree (DT) riguarda i file per diversi SoC della serie A utilizzati nei vecchi iPhone e iPad di Apple. Con il kernel Linux 6.13 arriva infatti il supporto per molti dispositivi dell’azienda di Cupertino con chip precedenti all'Apple M1, sebbene in una forma ancora basilare. Tra i SoC supportati ci sono Apple A7, A8, A8X, A9, A9X, A10, A10X e A11, insieme ai dispositivi che li utilizzano. Sempre per quanto riguarda il DeviceTree, è stato aggiunto il Microchip sam9x7 DT. Si tratta di una piattaforma ARMv5 molto vecchia. Lo sviluppatore Arnd Bergmann ha osservato che, considerata l'età dell'hardware, questa è probabilmente l'ultima piattaforma ARMv5 ad essere integrata al kernel Linux. Infine, Linux 6.13, supporterà anche il Device Tree per i Samsung Exynos 8895 ed Exynos 990, utilizzati in alcuni vecchi smartphone Samsung Galaxy. Lo stesso vale per il SoC Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325).

Linux 6.13: nuovi aggiornamenti driver ed estensioni

Gli aggiornamenti per i SoC includono anche il supporto per il Sophgo SG2002, ovvero un SoC particolare con un core RISC-V C906 e un core Arm Cortex-A53. Tuttavia, con il supporto attuale nel kernel principale, è possibile utilizzarlo solo sul processore RISC-V con scheda LicheeRV Nano. Il set di integrazioni per i SoC include anche diversi aggiornamenti dei driver, come quelli per i SoC Qualcomm. Verranno aggiunte anche nuove estensioni di protocollo per il driver dell'interfaccia firmware SCMI, la gestione dell'energia per il Mediatek MT8188 e il supporto al riavvio del sistema per i driver del SoC AMD Xilinx ZynqMP. Questi aggiornamenti fanno parte delle pull request ora integrate nel kernel Linux 6.13 per il supporto di nuovi SoC e schede/piattaforme tramite il DeviceTree. Per saperne di più è possibile consultare le richieste di pull per i bit integrate in Linux 6.13 attorno al nuovo supporto SoC e scheda/DeviceTree.