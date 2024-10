Linux 6.12-rc4: ufficiale nuova release candidate del kernel

Linux 6.12-rc4 è stato nelle scorse ore come punto intermedio per il rilascio del kernel stabile Linux 6.12, che dovrebbe arrivare ufficialmente nel mese di novembre. Come riportato nell’annuncio dello sviluppatore e fondatore di Linux, Linus Torvalds: “è probabilmente lontano dal più grande rc4 di sempre, ma è il più grande rc4 che abbiamo avuto nella serie 6.x almeno per numero di commit. Sì, è abbastanza probabile che sia dovuto solo alla tempistica casuale delle richieste di pull, dove le cose si sono semplicemente accumulate. La scorsa settimana, rc3 era sul lato più piccolo, quindi forse è tutto. Speriamo che la prossima settimana sia calma. Detto questo, non credo che ci sia niente di particolarmente spaventoso in corso. Molti di questi sono solo piccole correzioni, e il diffstat mostra un sacco di one- e few-liner”.

Linux 6.12-rc4: le altre funzionalità introdotte nella nuova release

Tra le modifiche da trovare nella release candidate Linux 6.12-rc4 di questa settimana c'è il supporto del controller MSI Claw A1M. Tale supporto è dedicato alle console portatili da gioco con processore Intel Meteor Lake. Vi è poi il supporto del controller wireless 8BitDo Ultimate 2C. Linux introduce anche una correzione per la gestione della mitigazione Zenbleed in modo che venga applicata correttamente solo per i processori Zen 2. L’update introduce anche la cancellazione dei buffer della CPU in seguito nel percorso di uscita NMI per una migliore gestione della mitigazione Intel RDFS e varie altre correzioni. C'è anche una correzione per la gestione di Indirect Branch Predictor Barrier su vecchie CPU AMD. Infine, sono state aggiunte anche altre soluzioni alternative/correzioni per la grafica Intel Xe2 e varie altre regolazioni.

Gli utenti che desiderano avere più informazioni sulle le principali modifiche introdotte in questa versione del kernel possono consultare il changelog completo di Linux 6.12. Molto probabilmente si tratta della versione del kernel con supporto a lungo termine (LTS) di quest'anno.