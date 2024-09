Linux 6.12: annunciato rilascio della prima Release Candidate

Linus Torvalds ha appena annunciato la disponibilità generale per i test pubblici della prima Release Candidate (RC) dello sviluppo del kernel Linux 6.12. Sono già passate due settimane dall'apertura della finestra di merge per questo kernel, avvenuta il giorno del rilascio dell kernel Linux 6.11. Ciò significa che è ora possibile testare le versioni Release Candidate (RC) della futura serie del kernel Linux 6.12, con la prima già disponibile per il download dall'albero git di Linus Torvalds. Tra le novità principali vi è il supporto "PREEMPT_RT" in tempo reale. Non manca poi un nuovo scheduler chiamato sched_ext, il supporto Clang (incluso LTO) per nolibc, il supporto per lo strumento cpuidle per visualizzare il valore di residenza degli stati cpuidle per una visualizzazione più chiara e dettagliata delle informazioni sullo stato inattivo quando si utilizza cpuidle-info, il supporto per l'implementazione della coda comandi virtuale di NVIDIA per SMMUv3 e altro.

Un'altra novità è il supporto per la traduzione degli indirizzi di errore normalizzati segnalati da un controller di memoria AMD in indirizzi fisici di sistema. Ciò avviene utilizzando un meccanismo UEFI denominato meccanismo di runtime della piattaforma (PRM). Vi è poi il caricamento semplificato delle patch del microcodice su AMD Zen e CPU più recenti utilizzando la famiglia, il modello e lo stepping codificati nel numero di revisione della patch. Linux 6.12 aggiunge anche un nuovo modulo di test del core termico. Quest’ultimo consente di creare e controllare zone termiche fittizie tramite debugfs per esercitare la funzionalità del core termico. È stato anche introdotto il supporto per l'enumerazione basata su ACPI dei controller di interrupt su RISC-V. Inoltre, non manca il supporto per l'esecuzione come guest protetto su Android e perf e supporto per una serie di nuove PMU di interconnessione.

Linux 6.12: le altre novità dell’aggiornamento

Linux 6.12 promette un migliore supporto hardware con aggiunte come il supporto i.MX95 NETCMIX nel provider di controllo dei blocchi. Vi sono poi nuovi driver per le piattaforme MSM8976 e MSM8937, un nuovo driver per lo switch micro USB LC824206XA. Nel prossimo kernel sono presenti anche alcuni interessanti miglioramenti di rete. Questi includono il supporto TCP per la memoria del dispositivo che aggiunge la possibilità di copiare in modo zero i payload TCP ricevuti in una regione di memoria DMABUF mentre le intestazioni dei pacchetti vengono archiviate separatamente nei normali buffer del kernel. Vi è anche il supporto IPv6 IOAM6 per la nuova modalità tunsrc encap, il supporto per il flag IPv6 PIO p nell'opzione Prefix Information e la possibilità di leggere il PTP PHC (Physical Hardware Clock) insieme ai timestamp MONOTONIC_RAW con PTP_SYS_OFFSET_EXTENDED.

Per scoprire tutte le novità introdotte, è possibile consultare il changelog completo del prossimo kernel. La release finale di Linux 6.12 è prevista per metà o fine novembre 2024. Ciò dipende da quante milestone di Release Candidate (RC) Linus Torvalds annuncerà fino ad allora. Pertanto, è possibile che il kernel arrivi il 17 novembre se ci saranno solo sette RC o il 24 novembre se ne saranno annunciate otto.