Linux 6.1-rc2: lo sviluppo procede regolarmente

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha comunicato alla community di mantainer, utenti ed appassionati, tramite un messaggio sulla mailing list ufficiale del progetto, il rilascio della seconda release candidate di Linux 6.1. La merge window di tale ramo di sviluppo si è infatti chiusa la settimana passata, ovvero il giorno del lancio di Linux 6.1-rc1. Dunque i developer del progetto non accettano più le proposte di implementazione di nuove funzionalità da parte dei vari contributor. In questi giorni infatti i coder si sono focalizzati sui lavori di stabilizzazione del codice, sull'inclusione delle patch per irrobustire la sicurezza e sulla rimozione delle parti ritenute ormai obsolete. Lo sviluppo dovrebbe durare almeno altre cinque settimane, in linea dunque con Linux 6.0 che ha avuto sette release di testing.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.1-rc2:

"Di solito le rc2 sono particolarmente calme. Questa build era partita proprio in questo modo ma le cose si sono trasformante velocemente in qualcosa di particolare. Il risultato finale è stato che è Linux 6.1-rc2 è stata una release insolitamente grande e piena di commit. Questo è successo perché durante la merge windows si erano verificate delle discrepanze nella media tree pull request, quindi Linux 6.1-rc2 include anche diverse parti mancanti che erano originariamente previste per Linux 6.1-rc1. Tuttavia ignorando tale contesto le cose sembrano essere andate abbastanza normalmente durante questa settimana di sviluppo. In Linux 6.1-rc2 sono arrivati diversi update per il supporto alle architetture hardware, per i driver (GPU, device, mapper, networking), per EFI oltre ad che alcuni core kernel fix (mm, scheduler, cgroup, networking)."

Anche in Linux 6.1-rc2 è possibile trovare una serie di novità per il miglioramento e l'espansione del supporto al linguaggio di programmazione Rust. Inoltre sono arrivati i nuovi driver per le GPU (Graphics Prosessing Unit) Intel Arc oltre che per le schede audio AMD ed Apple.