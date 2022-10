Linux 6.1: in arrivo nuovi driver per le schede audio AMD ed Apple

Con l'apertura della merge window di Linux 6.1 i mantainer dei vari subsystem del progetto sono all'opera sulle diverse patch da candidare per l'ingresso nel nuovo ramo di sviluppo. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle novità inerenti ai driver per il file system Btrfs e per le GPU (Graphics Prosessing Unit) Intel Arc di nuova generazione. Quest'oggi invece vogliamo focalizzarci sul nuovo codice proposto dal developer Takashi Iwai che riguarda il supporto di un vasto ventaglio di schede audio ed in particolare quelle presenti nei chip Apple Silicon M1 ed M2, ovvero i SoC (System on a Chip) presenti all'interno dei Mac e Macbook più recenti di Apple.

Nel dettaglio sono sono state pubblicate delle patch contenenti il nuovo driver audio chiamato "SOC_APPLE_MCA" che è necessario per l'abilitazione del supporto alla ASoC platform per le periferiche MCA presenti o connesse sui SoC Apple Silicon. Lo sviluppo di tali driver è merito del progetto Asahi Linux che sta eseguendo il porting di Linux sulle nuove architetture hardware dell'azienda di Cupertino e nelle scorse settimane ha testato con successo anche nuovo set di driver su device con chip M1 ed M2.

Novità anche per quanto riguarda i device audio AMD, è infatti finalmente arrivato il driver audio per la piattaforma AMD Rembrandt grazie ad un aggiornamento del Sound Open Firmware. Tale implementazione va a completare di fatto il supporto per i device della serie AMD Cezanne. Hanno inoltre fatto nuovamente la sua comparsa il codice per la gestione dell'AMD Pink Sardine Audio Co-Processor 6.2. Le prime patch avevano infatti fatto la loro comparsa ad agosto ma solo nei giorni scorsi i mantainer hanno proseguito nella loro inclusione completa.

Anche la piattaforma ARM non si è fatta mancare delle novità interessanti. Grazie ad alcuni upgrade sono ora supportati i chip Qualcomm SC8280XP, SM8250 e SM8450 oltre al Mediatek MT8186.