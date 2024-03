LibreOffice 24.2.1 Office Suite rilasciato con oltre 100 bugfix

La Document Foundation ha annunciato la disponibilità generale di LibreOffice 24.2.1. Si tratta del primo update minore dell'ultima serie LibreOffice 24.2 che risolve più di 100 bug. Tale aggiornamento è stato rilasciato ad un mese dal lancio dell’ultima versione della suite, che ha introdotto un nuovo schema di numerazione delle versioni basato sul calendario, nuove funzionalità di sicurezza e accessibilità, nonché una migliore interoperabilità con MS Office. In LibreOffice 24.2.1, la Document Foundation corregge un totale di 102 bug in tutti i componenti principali della suite. Ciò offre una maggiore stabilità al sistema, ma anche sicurezza. I dettagli su questi bug sono disponibili nei changelog delle modifiche RC1 e RC2.

LibreOffice 24.2.1: prossimo aggiornamento minore in arrivo alla fine di marzo

LibreOffice 24.2.1 è disponibile per il download direttamente dal sito web ufficiale come file binari per distribuzioni GNU/Linux basate su DEB e RPM. È anche disponibile il source tarball per chi desidera compilare LibreOffice dai sorgenti. Chi ha già installato LibreOffice 24.2 dai repository software delle proprie distribuzioni GNU/Linux, dovrà attendere l'arrivo dei pacchetti 24.2.1. In seguito, potrà eseguire un normale aggiornamento delle proprie installazioni. La serie principale sarà supportata con un totale di sette aggiornamenti di manutenzione fino al termine del periodo di supporto previsto per il 30 novembre 2024. Il prossimo rilascio minore, LibreOffice 24.2.2, è previsto per la fine di marzo 2024.

Per ora, The Document Foundation consiglia la suite per ufficio LibreOffice 24.2 solo agli utenti esperti e agli appassionati di tecnologia. Per i sistemi in produzione, gli sviluppatori ancora di utilizzare la serie LibreOffice 7.6. Quest’ultima è stata aggiornata la scorsa settimana alla versione LibreOffice 7.6.5, che ha introdotto oltre 90 bugfix. Si ricorda infine, che quella appena aggiornata è la versione “Community” di LibreOffice, supportata da volontari. Per le distribuzioni di livello aziendale, The Document Foundation consiglia le app di LibreOffice Enterprise.