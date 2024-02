LibreOffice 24.2: annunciato nuovo update della suite open source

Document Foundation ha rilasciato LibreOffice 24.2 come l'ultima versione stabile di questa suite per ufficio popolare, potente, open source, gratuita e multipiattaforma per sistemi GNU/Linux, Android, macOS e Windows. Una delle caratteristiche principali di LibreOffice 24.2 è il nuovo schema di numerazione delle versioni basato sul calendario (AA.M). Inoltre, è prevista l'abilitazione delle informazioni di salvataggio automatico per impostazione predefinita per creare sempre copie di backup riducendo il rischio di perdere contenuti, miglioramenti all'interfaccia utente di NotebookBar come un migliore supporto per l'anteprima di stampa, un corretto ripristino del layout personalizzato e uso migliorato dei pulsanti di opzione. Infine, vi è anche il supporto per l'elenco a discesa in “Inserisci carattere speciale” per visualizzare una descrizione per il carattere selezionato.

LibreOffice 24.2: novità anche per sicurezza e accessibilità

LibreOffice 24.2 introduce anche nuove funzionalità rilasciate per la sicurezza. Tra queste vi è la nuova crittografia ODF basata su password che nasconde meglio i metadati ed è più resistente ai tentativi di hackeraggio. La nuova versione offre anche un misuratore di forza della password nella finestra di dialogo “Salva con password” e nuove funzionalità di accessibilità. Tra queste vi è la possibilità di riportare correttamente le barre di stato nelle finestre di dialogo con il giusto ruolo accessibile in modo che gli screen reader possano trovarle e segnalarle in modo appropriato. Gli utenti potranno poi attivare/disattivare le caselle di controllo nelle finestre di dialogo utilizzando la barra spaziatrice. Vi è una migliore gestione delle posizioni del mouse consentendo agli screen reader di presentarli correttamente. Infine, il nuovo update offre una migliore gestione dei ruoli IAccessible2 e degli attributi di testo/oggetto per consentire agli screen reader di presentarli correttamente.

Anche l'interoperabilità di LibreOffice con MS Office è stata migliorata. Ciò grazie al supporto dell'estensione SVG OOXML per l'importazione dell'immagine SVG (elemento svgBlip) invece del PNG fallback. LibreOffice 24.2 è già disponibile per il download dal sito ufficiale come file binari pronti per l'installazione per distribuzioni basate su DEB e RPM a 64 bit come Fedora Linux, Debian GNU/Linux, Ubuntu, ecc. Questa serie sarà supportata con un totale di sette aggiornamenti di manutenzione fino al 30 novembre 2024. La prima versione di manutenzione, LibreOffice 24.2.1, è prevista per la fine di febbraio o l'inizio di marzo.