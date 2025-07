L'eSIM perfetta per l'estate: con la promo Saily hai il 5% di sconto

Viaggiare fuori dall'Europa senza costi di roaming è possibile, grazie a Saily. L'eSIM di NordVPN ti permette di restare connesso ovunque, senza cambiare scheda fisica e con la libertà di scegliere più di un Paese con un'unica scheda virtuale. Soltanto per l'estate, Saily offre il 5% di sconto immediato e fino al 5% in crediti Saily per i tuoi prossimi viaggi. Ecco come approfittare della promo.

Destinazioni top a prezzi imbattibili

Saily offre piani eSIM flessibili per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, con prezzi che partono da soli 2,99 dollari. Le eSIM di Saily si configurano in pochi tap, sono compatibili con i dispositivi più recenti e sono ricche di vantaggi. Ad esempio, se viaggi per più Paesi, non dovrai cambiare eSIM: ti basta acquistare un nuovo piano ed è fatta.

Inoltre, il tuo piano dati si attiva automaticamente quando raggiungi la meta. Appena sceso dall'aereo, sarai già pronto per navigare. Per qualsiasi problema hai sempre a disposizione l'assistenza clienti, 24/7. Inoltre, Saily include notifiche intelligenti che ti avvisano quando hai usato più dell'80% del tuo piano.

Con la promo estiva, puoi approfittare di due vantaggi:

5% di sconto immediato su tutti i piani Saily, a partire da 10 GB (sono inclusi i piani illimitati)

su tutti i piani Saily, a partire da 10 GB (sono inclusi i piani illimitati) Fino al 5% in crediti Saily

Nello specifico, riceverai 5% di crediti scegliendo uno dei piani superiori a 10 GB e il 3% per quelli inferiori. I crediti Saily si accumulano e possono essere usati per i tuoi prossimi acquisti, un po' come se fosse una sorta di cashback.

Che tu stia volando verso l'Asia, l'America o alcune destinazioni europee non include nel tuo piano roaming, l'eSIM Saily è la scelta ideale per restare sempre connesso in modo semplice, veloce ed economico. Approfitta online dell'offerta estiva Saily!

