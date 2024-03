Legacy Support: Canonical supporterà Ubuntu LTS per 12 anni

Ubuntu, riceverà altri 12 anni di copertura di sicurezza e supporto sulle versioni LTS a partire da Ubuntu 14.04 LTS. Per usufruire del supporto extra, gli abbonati a Ubuntu Pro dovranno acquistare il nuovo componente aggiuntivo Legacy Support. Canonical non ha fornito dettagli sui prezzi del componente aggiuntivo, ma richiede invece ai clienti di mettersi in contatto per saperne di più. Ubuntu Pro è un servizio opzionale. È a pagamento per le aziende, ma gratuito per uso personale (installabile su cinque macchine). Bisogna ricordare che, anche senza il nuovo componente aggiuntivo, tale distribuzione supporta comunque 10 anni di aggiornamenti di sicurezza. Maximilian Morgan, Global VP of Support Engineering presso Canonical, ha dichiarato: “Con Legacy Support, diamo alle organizzazioni la possibilità di affrontare con sicurezza le proprie esigenze operative e i propri investimenti nell’open source, garantendo che i loro sistemi rimangano disponibili, sicuri e supportati per molti anni a venire”.

Legacy Support: utile le aziende, ma irrilevante per gli utenti singoli

Sebbene la disponibilità di Legacy Support sia una buona cosa per le aziende, è in gran parte irrilevante per gli utenti medi che dovrebbero aggiornare i propri sistemi LTS ogni due anni e mezzo o cinque anni per assicurarsi di utilizzare più sistemi aggiornati. Ubuntu può essere installato gratuitamente da chiunque. Il motivo per cui Canonical sta estendendo il supporto non è legato ai costi, ma piuttosto al supporto software. Il supporto esteso consentirà alle aziende di aggiornare le proprie applicazioni, servizi e sistemi per eseguirli sull'ultima versione di Ubuntu. Tuttavia, non è chiaro se il supporto verrà esteso oltre i 12 anni.

Il mese prossimo vedrà il lancio di Ubuntu 24.04 LTS. Senza Ubuntu Pro (che è il caso della maggior parte delle persone), avrà cinque anni di supporto fino al 2029. Per quanto riguarda gli utenti Ubuntu 22.04 LTS, ci sono buone probabilità che non verrà offerto l'aggiornamento fino alla fine dell'anno con il rilascio di Ubuntu 24.04.1 LTS. Ciò dà a Canonical il tempo di correggere i bug e testare il percorso di aggiornamento per garantire la stabilità del sistema.