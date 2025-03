LastPass mette in cassaforte le tue password: provalo gratis

Gestire decine di password complesse ogni giorno non è mai stato così semplice. Con LastPass, puoi mettere in sicurezza i tuoi account e accedere a ogni servizio online con un solo clic. Oggi, grazie all’offerta in corso, il piano Premium è disponibile a soli 1,89€ al mese (invece di 2,90€), con il 35% di sconto.

E c'è di più, puoi provarlo gratis per 30 giorni senza l'obbligo di fornire la carta di credito: basta andare sul sito di LastPass e registrarsi.

Cosa offre LastPass e perché è uno dei migliori password manager

LastPass è molto più di un semplice gestore di password. È una soluzione completa che ti permette di:

Creare password uniche e sicure per ogni account;

per ogni account; Memorizzarle automaticamente in un archivio crittografato e sempre accessibile;

in un archivio crittografato e sempre accessibile; Accedere ai tuoi servizi ovunque ti trovi, da qualsiasi dispositivo;

ti trovi, da qualsiasi dispositivo; Condividere password e note in modo sicuro con familiari, collaboratori o colleghi;

con familiari, collaboratori o colleghi; Evitare rischi legati a password deboli o riutilizzate.

Ogni funzionalità è pensata per garantire massima sicurezza e facilità d’uso, con interfacce intuitive anche per chi non ha esperienza in ambito tech. Il sistema di autenticazione multifattoriale, la protezione con cifratura end-to-end, e le certificazioni di sicurezza (come ISO 27001 e TRUSTe) completano un servizio affidabile e di livello professionale.

Inoltre, puoi accedere alle tue credenziali salvate da desktop, smartphone o tablet, anche in mobilità. E se dimentichi una password, LastPass la inserirà al posto tuo.

Ora è il momento giusto per iniziare: l’abbonamento Premium costa solo 1,89€ al mese per il primo anno, approfittando del 35% di sconto. E in più c'è la possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni, così si possono testare tutte le sue funzionalità e capire se fa davvero al caso proprio. Vai sul sito di LastPass e provalo adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.