La migliore VPN oggi costa meno con lo sconto del 61% e 4 mesi extra

Per attivare una nuova VPN in grado di garantire velocità e sicurezza durante l'accesso a Internet è possibile puntare su ExpressVPN. Il servizio è oggi disponibile con uno sconto del 61% che taglia il prezzo fino a 4,99 dollari al mese. La promozione è legata all'attivazione del piano di 28 mesi (2 anni + 4 mesi aggiuntivi) e include 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo.

Il momento giusto per attivare ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile attivare una VPN completa e illimitata, ricca di vantaggi e in grado di offrire una connessione sicura, senza tracciamento e senza blocchi geografici.

Tra le specifiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati oltre a una politica zero log che assicura all'utente la possibilità di navigare in sicurezza e senza un monitoraggio dell'utilizzo, anche quando si naviga da una rete non sicura.

Da non sottovalutare la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, il servizio consente di aggirare blocchi geografici online, per una navigazione senza censure e limitazioni.

L'uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le applicazioni disponibili su tutti i sistemi operativi principali. In questo modo è possibile usare la VPN in modo ancora più semplice

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è disponibile con il 61% di sconto per il piano di 28 mesi. L'offerta è disponibile tramite il banner riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono ExpressVPN ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale, accessibile tramite il box qui di sotto.

