La migliore VPN da scegliere oggi? Con ExpressVPN a questo prezzo non ci sono dubbi

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN veloce e di grande qualità. Grazie alla promo in corso, la VPN è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (2 anni + 4 mesi extra) che prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

La VPN da attivare oggi

Con ExpressVPN è possibile puntare su una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet in tutti i contesti di utilizzo, e una politica no log, che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server che copre più di 100 Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall'app di ExpressVPN è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, aggirare blocchi geografici e censure, spostando il proprio IP.

L'uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app messe a disposizione da ExpressVPN su tutti i principali sistemi operativi. A completare il servizio troviamo il blocco degli annunci e dei siti dannosi durante la navigazione, per una migliore esperienza d'uso.

Con la promozione in corso è ora possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese. L'offerta riguarda l'attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e, quindi, garantisce la possibilità di utilizzo della VPN per 28 mesi. C'è spazio anche per una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per iniziare a usare la VPN.

