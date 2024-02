Kubuntu 24.04 LTS includerà l’installer Calamares di default

Il team di sviluppo di Kubuntu ha annunciato alcuni dei suoi piani per l'imminente rilascio di Kubuntu 24.04 LTS e non solo. Canonical lancerà quest'anno la sua decima versione di Ubuntu LTS, ovvero Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat. La maggior parte delle versioni ufficiali di Ubuntu seguiranno l'esempio e offriranno anche una versione LTS (supporto a lungo termine), incluso Kubuntu. Uno dei cambiamenti più interessanti nella prossima versione di Kubuntu 24.04 LTS sarà il passaggio al programma di installazione grafico universale Calamares per impostazione predefinita. Lubuntu è l'unico flavor ufficiale che già utilizza Calamares e ora Kubuntu sarà il secondo a partire dalla serie Noble Numbat.

Kubuntu 24.04 LTS: KDE Plasma 6 in arrivo entro fine anno

Alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di Calamares rispetto a Ubuntu Desktop Installer includono la possibilità per gli sviluppatori Kubuntu di adattarlo per fornire la migliore esperienza ai propri utenti. Sarà possibile aggiungere o rimuovere funzionalità e verrà integrata una funzionalità di partizionamento avanzata. Inoltre, è previsto il branding support e un'installazione più rapida per gli utenti. Per Kubuntu 24.04 LTS, gli sviluppatori hanno deciso di restare con l'ormai ben testato ambiente desktop KDE Plasma 5. Si tratta più specificamente dell'ultima serie KDE Plasma 5.27 LTS. Anche se non è prevista la prossima serie KDE Plasma 6, gli sviluppatori hanno in programma di offrirla come aggiornamento entro la fine dell'anno. Bisogna tuttavia notare che KDE Plasma 5 è stato contrassegnato come End-Of-Life (EOL). Ciò significa che non sono previsti ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, il progetto KDE non esclude il rilascio di ulteriori aggiornamenti in caso di problemi di sicurezza o bug gravi.

Per assicurarsi che Kubuntu 24.04 rimanga il più stabile possibile fino al rilascio dell'aggiornamento a Plasma 6, il team ha assunto Scarlett Gately Moore, una sviluppatrice esperta di KDE. Tutto ciò per assicurarsi che gli utenti Kubuntu possano godere di un'esperienza desktop Plasma priva di bug. Tuttavia, per poter provare l’ambiente desktop KDE Plasma 6 come impostazione predefinita, è necessario attendere Kubuntu 24.10, che sarà rilasciato ad ottobre 2024.