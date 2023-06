KDE Plasma 5.27.6: migliorato il supporto a Wayland e alle applicazioni Flatpak

Gli sviluppatori dell'ambiente grafico open source KDE Plasma hanno avviato la distribuzione della sesta point release di KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support). Si tratta della nuova maintenance release di tale ramo che nel prossimo futuro verrà pensionato in favore di KDE Plasma 6. Questa versione porta con se una vasta pletora di bugfix e patch dedicate alla stabilizzazione ed all'irrobustimento del codice sorgente. Tale elemento permette dunque di riflesso una migliore UX (User Experience) generale del desktop environment visto che ora gli utenti incappano in meno crash o glitch rispetto al passato. KDE Plasma 5.27.6 gode poi di un rinnovato supporto a Wayland. il display server di riferimento per l panorama delle distribuzioni Linux, e alle applicazioni in formato Flatpak, ovvero lo standard per quanto concerne l'accesso al software al di fuori dei repository.

Per quanto concerne l'integrazione con Wayland in KDE Plasma 5.27.6 LTS sono state sistemate le problematiche inerenti al demone di Powerdevil, che durante lo sleep del computer spesso causava un bug che generava dei crash oppure dava il via alla creazione di alcuni artefatti grafici al cursore all'interno delle XWayland application, ovvero quei programmi che sfruttano il layer di compatibilità con il vecchio display server Xorg.

Tale aggiornamento va anche a migliorare il fractional scaling cosi da evitare la visualizzazione dei cosiddetti line glitch e di altre imperfezioni grafiche. Il tema Breeze inoltre ora ha ricevuto delle patch per evitare la formazione di alcuni difetti nelle sezioni trasparenti dei context menu. Sempre su KDE Plasma 5.27.6 troviamo un aggiornamento importante per KRunner, il search tool del progetto, che ora è capace di ricercare anche stringhe di caratteri molto corte in tempi più brevi rispetto alle precedenti build.

Mentre per quanto concerne le applicazioni Flatpak adesso è possibile, direttamente dal graphical package manager Discover, verificare la versione correttamente installata e quella disponibile per l'aggiornamento oltre ovviamene ad installarla senza rivolgersi necessariamente alla CLI (Command Line Interface).