Kubuntu 22.10: arrivato KDE Plasma 5.25 e Linux 5.19

Nei giorni scorsi il team di coder Canonical ha rilasciato la versione stabile di Ubuntu 22.10, una release semestrale standard che però introduce diverse novità interessanti. Ovviamente oltre all'edizione tradizionale con GNOME 43 sono arrivate anche le release delle diverse flavor, ufficiali e non, dedicate ai diversi desktop environment presenti nel panorama Linux. Ad esempio una delle più gettonate è sicuramente Kubuntu 22.10. Questo upgrade di tale spinoff include tutte le novità presenti in Ubuntu 22.10, dunque è possibile reperire Linux 5.19 oltre ovviamente al nuovo server audio di riferimento chiamato PipeWire, che sostituisce lo storico PulseAudio, ed al supporto nativo al formato d'immagini WebP.

Kubuntu 22.10 viene equipaggiato con KDE Plasma 5.25, non si tratta della versione di tale ambiente grafico più aggiornata ma è comunque un grosso passo in avanti rispetto a quella presente nei repository di Ubuntu 22.04 LTS. KDE Plasma 5.25 implementa diverse novità, quella di maggiore rilievo è sicuramente inerente a Kwin, il compositing window manager sviluppato dai developer KDE, che beneficia di una migliore integrazione con il display server Wayland, il programma che concretamente si occupa di amministrare gli input/output dell'utente e fornisce la base per l'esecuzione del rendering della GUI (Graphical User Interface).

In KDE Plasma 5.25 è stata eseguita una vasta opera di code refactoring del window management, questo ha permesso un incremento prestazionale notevole in svariate configurazioni hardware ed oltretutto si è notata una riduzione dei bug e dei lag durante le sessioni con Wayland.

Sempre in KDE Plasma 5.25 è stata aggiunta la funzione di Accent Color, che consente di modificare i colori del sistema in base al wallpaper adottato dall'utente. Inoltre questa release integra i nuovi Floating Panel, tali pannelli di sistema, compresi i vari sottomenu, possono essere posizionati, come è forse intuibile dal nome, in qualsiasi punto del desktop.

Il media d'installazione di Kubuntu 22.10 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.