Ubuntu 22.10: la distribuzione godrà del supporto nativo a WebP

Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" ha raggiunto ufficialmente la sua fase di feature freeze, dunque d'ora in poi i coder della distribuzione di Canonical si focalizzeranno unicamente sulla risoluzioni di bug di vario genere e sulla pulizia del codice in modo tale da rendere il ramo di sviluppo sempre più stabile fino alla stable release di ottobre. Tuttavia poco prima della chiusura ufficiale della finestra di merge sono arrivate le patch che abilitano il supporto nativo al formato d'immagine WebP. Si tratta di un progetto open source sviluppato dal team di developer Google basandosi sul codec multimediale VP8, ecco perché al suo interno sono presenti diversi riferimenti a quest'ultimo ed inoltre è anche strettamente legato al noto formato di compressione audio e video royalty-free WebM.

In questi anni WebP è diventato estremamente popolare grazie alla sua grande versatilità ed all'ottimizzazione per i contenuti web, elemento che lo rende appunto perfetto per essere implementato all'interno dei siti internet. Tuttavia tale formato necessità di un pacchetto apposito per essere correttamente visualizzato al di fuori dei comuni browser web.

Per rendere più semplice la vita dell'utente dunque gli sviluppatori di Canonical hanno deciso di implementare tale pacchetto, chiamato webp-pixbuf-loader, all'interno di Ubuntu 22.10, ovvero la prossima versione stabile del progetto. Cosi facendo le persone che adottano la distribuzione potranno visionare e gestire i contenuti in tale formato senza dover fare operazioni particolari o installare manualmente driver e software di terze parti.

Webp-pixbuf-loader è sostanzialmente una leading solution per il WebP image file format. Tramite questo componente software quindi Nautilus, il file manager di GNOME Shell adottato anche su Ubuntu 22.10, potrà visualizzare senza problemi le thumbnails delle immagini in formato WebP. Inoltre programmi come EOG (Eye of GNOME) e Shotwell potranno gestire, modificare ed archiviare le foto in WebP senza problemi di compatibilità, trattandoli dunque come i più comuni formati JPEG o PNG.