KDE Plasma 5.25: arrivato il Dynamic Accent Color ed i Floating Panel

Il team di coder KDE ha rilasciato la nuova stable release del progetto. KDE Plasma 5.25 arriva dopo diversi mesi di sviluppo ed introduce alcune piacevoli innovazioni che vanno a migliorare la già buona esperienza utente di questo ambiente grafico basato sulle librerie Qt oltre che sul KDE Frameworks 5.94. KDE Plasma 5.25 implementa diverse novità, quella più rilevante riguarda sicuramente Kwin, il compositing window manager realizzato dai developer KDE, e la sua integrazione con il display server Wayland, ovvero il software che si occupa di amministrare gli input/output dell'utente della distribuzione verso l'hardware e fornisce la base per l'esecuzione del rendering della GUI (Graphical User Interface).

KDE Plasma 5.25 beneficia inoltre di una completa operazione di refactoring del window management, elemento che ha consentito un netto miglioramento delle prestazioni su diverse configurazioni hardware ed ha oltretutto ridotto anche l'insorgere di instabilità e lag durante le sessioni con il display server Wayland.

KDE Plasma 5.25 integra il nuovo sistema di Accent Color che consente di modificare i colori del sistema in base al wallpaper adottato dall'utente. Tale opzione è ora presente dentro il pannello Impostazioni>Aspetto>Tema>Colori. Un altro cambiamento significativo presente in questa release sono i Floating Panel, adesso infatti i pannelli di sistema, compresi i vari sottomenu, potranno essere posizionati in qualsiasi punto del desktop.

I programmatori del progetto hanno eseguito anche una pulizia generale del codice andando a sistemare diversi bug ed imperfezioni ed introducendo numerose patch che vanno a stabilizzare maggiormente l'intero desktop environment.

Per fare un esempio concreto sono stati eliminati i crash che si verificavano in Kwin quando si inseriva/rimuoveva il cavo HDMI di monitor secondario. Inoltre ora le notifiche, gli on-screen displays, i widget pop-up non potranno essere minimizzati/massimizzati o regolati in modo inappropriato ma saranno sempre sistemati automaticamente dall'ambiente grafico. Altra rifinitura riguarda il file manager Dolphin, che da questa versione non mostra più il bottone "Espelli" in presenza di SSD interni o per tutte quelle unità di storage impostate dall'utente tramite il file di fstab.