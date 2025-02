Kickstarter avviserà i sostenitori quando un progetto fallisce

Kickstarter inizierà a notificare ai sostenitori di una campagna di raccolta fondi se questa affronta "significativi fallimenti di adempimento" e infrange le regole della piattaforma. La notifica informerà anche i sostenitori su come sta affrontando il problema, come ad esempio "limitare il creatore dal lancio di progetti futuri". L'aggiornamento fa parte di una serie di modifiche che Kickstarter prevede di apportare quest'anno e che mirano a "migliorare l'esperienza dei sostenitori e a creare fiducia nella nostra comunità". L’azienda ha da tempo affrontato sfide con truffe e progetti che chiudevano dopo aver raccolto migliaia (o talvolta milioni) di dollari. Tuttavia, questa modifica dovrebbe almeno fornire maggiore trasparenza ai sostenitori.

Inoltre, Kickstarter mostrerà più informazioni sui creatori nelle pagine dei loro progetti, come il loro track record, i collaboratori e i progetti passati. Sta anche potenziando i suoi strumenti per il monitoraggio dei progetti. Secondo la piattaforma, questo potrebbe "aiutare a rilevare e affrontare potenziali rischi in una fase iniziale del ciclo di vita del progetto".

Kickstarter: Late Pledges e le altre novità introdotte per la piattaforma

Kickstarter sta introducendo anche "add-on" post-campagna che consentiranno ai creatori di raccogliere contributi dopo la fine della loro campagna. L'anno scorso, la piattaforma ha introdotto una funzionalità simile, chiamata Late Pledges, che ha permesso alle campagne di raccogliere denaro per un periodo di tempo dopo la scadenza originale. Altre nuove funzionalità includono Pledge Over Time, che consente ai sostenitori di dividere i loro contributi in quattro pagamenti, insieme a nuovi filtri di ricerca e opzioni di ordinamento che dovrebbero rendere più facile trovare campagne specifiche. Kickstarter sta rinnovando anche la sua app mobile. Inoltre, entro la fine dell'anno prevede di offrire un modo per i sostenitori di visualizzare tutti i progetti che hanno finanziato. Ciò include anche quelli attivi e quelli non andati a buon fine. Infine, la piattaforma mira ad aggiungere modi per gli utenti di cercare e filtrare i loro impegni.