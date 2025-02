Intelligenza artificiale e truffe online: come difendersi dalle frodi

L'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo digitale, ma ha anche aperto nuove possibilità ai criminali informatici, che la sfruttano per perfezionare le loro truffe. Grazie alla capacità di imitare con incredibile precisione persone, aziende e istituzioni, i truffatori stanno rendendo sempre più difficile distinguere tra comunicazioni autentiche e fraudolente.

Un esempio recente arriva da Genova, dove un'azienda operante nel settore elettrico è stata vittima di una truffa particolarmente insidiosa. Utilizzando l'AI, i criminali sono riusciti a replicare alla perfezione le comunicazioni con i fornitori cinesi dell'azienda, inducendola a fare pagamenti verso conti bancari falsi.

Il meccanismo della truffa è stato semplice ma efficace. I malintenzionati hanno prima compromesso le email dei fornitori cinesi, intercettando la corrispondenza con l'azienda italiana. Successivamente, hanno creato messaggi falsi, che riproducevano perfettamente lo stile delle comunicazioni originali, ma con l'elemento chiave modificato: gli IBAN sui quali effettuare i pagamenti. Quando l'azienda italiana ha eseguito le transazioni, non si è accorta del trucco, fino a quando i veri fornitori non hanno richiesto il pagamento.

Come proteggersi: qualche consiglio utile

Questo episodio evidenzia i pericoli legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. La capacità dei truffatori di imitare la voce, lo stile di scrittura e le modalità di comunicazione delle persone rende le truffe sempre più difficili da individuare. La sofisticatezza di queste tecniche rende impossibile distinguere un'email genuina da una falsificata, aumentando significativamente il rischio di cadere vittima di inganni.

Per difendersi da tali minacce, è essenziale verificare sempre l'identità del mittente prima di procedere con qualsiasi pagamento. Ad esempio, è consigliabile controllare attentamente l'indirizzo email e, se necessario, contattare telefonicamente il destinatario per confermare le informazioni. Inoltre, attivare l'autenticazione a due fattori è una misura di sicurezza importante per proteggere l'accesso ai propri account. Diffidare delle richieste urgenti e dei messaggi che cercano di creare un senso di urgenza è un altro passo fondamentale per evitare di agire impulsivamente.

Inoltre, mantenere sempre aggiornati il sistema operativo, le app e l'antivirus aiuta a proteggere i dispositivi da eventuali malware e altre minacce. Le truffe online stanno diventando sempre più sofisticate e pericolose. Adottare una buona pratica di sicurezza informatica è fondamentale per proteggere se stessi e le proprie risorse in un mondo digitale in continua evoluzione.